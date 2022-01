Video: “El libro más innecesario del mundo”, la frustración de La Liendra por el regalo de Daiky Gamboa

Foto: Instagram @la_liendraa

Para diversidad de personas, un libro es sinónimo de aprendizaje y cultura y siempre será bien recibido, sin embargo, esto no es lo que opina Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien reveló que uno de sus mejores amigos, Daiky Gamboa, le regaló un texto en inglés.

Así lo hizo saber el influenciador a través de sus redes sociales, donde expuso el inconformismo que le generó haber recibido dicho presente en un idioma que no domina todavía, sobre un contenido que quizás si le serviría para aprender a conocer más a fondo sobre TikTok.

“Primero, un libro, el libro más innecesario del mundo, un libro de TikTok. O sea, uno cómo regala un libro de TikTok. Lo segundo, regáleme el libro de TikTok, vamos a ver qué puedo hacer y qué puedo aprender, pero está en inglés. Me regaló un libro Daiky de Tik Tok en inglés”, puntualizó el generador de contenido.

Aquí el video completo de La Liendra :

El generador de contenido recibió un libro para hacer contenido de Tik Tok en inglés

La publicación que fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ ya supera las 43.000 reproducciones y ha obtenido cerca de 700 ‘me gusta’. Entre los comentarios que dejaron seguidores y detractores del influenciador, resaltan aquellos que le aconsejan estudiar inglés y de paso le recordaron su discurso sobre la educación.

“Pues hágase un cursito de inglés, ilústrese, sea intelectual”, “Deje de quejarse y sea más agradecido”, “Cuando no les gusta leer cualquier escusa se inventan”, “No sabe hablar ni escribir en español, ahora en inglés”, “A él todo lo que tenga que ver con educación le parece innecesario”, “Para que aprenda inglés, si ve que estudiar es bueno”, entre otros comentarios.

Le puede interesar: Víctimas insisten en que Ley de Seguridad Ciudadana promueve el paramilitarismo

Recientemente, el pereirano fue tendencia en redes sociales tras ser detenido por unos agentes de tránsito que le reclamaban sus documentos en forma física, por lo que La Liendra indicó en repetidas ocasiones que había una norma que le permitía presentarlos digitalmente sin que esto le causara una amonestación.

“Yo le dije a él: - no tengo la licencia, pero se la puedo mostrar virtual - y se puso todo bravo porque no la tenía y que me iba a inmovilizar el carro y yo - pero por qué si según la nueva ley se puede mostrar virtual -… busqué la ley, se la mostré y al parecer no se la sabía, pero ya no pasó nada, igual, todo bien con los agentes de tránsito… simplemente es bueno saberse las reglas para impedir estas cosas”.

¿Quién es Daiky Gamboa?

Se trata de un reconocido generador de contenido de origen antioqueño, que en su cuenta de Instagram ostenta más de 1.5 millones de seguidores. En este momento es el manager de la cantante Karol G, además de asesorar a otros artistas del género urbano e influenciadores.

Recientemente, diferentes portales de entretenimiento hicieron eco de una presunta relación entre La Bichota y el también influenciador, luego de que asistieran a un encuentro de baloncesto en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que pocos conocían es que a Gamboa le gustan los hombres.

Entre sus publicaciones destacan sensuales fotografías en las que deja ver su bien trabajado y escultural cuerpo, además sus innumerables tatuajes. También se ha hecho reconocido en las redes sociales por el cambio físico al que se sometió, en el que perfiló algunos de sus dientes para dejarlos como colmillos.

SEGUIR LEYENDO: