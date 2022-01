¿Verdad o estrategia?, el mejor amigo de Epa Colombia desmintió rumores de separación

Foto: Instagram @epa_colombia

Desde hace algunos días corres rumores en las redes sociales sobre el final de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y Diana Celis, perteneciente al equipo femenino del Independiente Santa Fe. Pues la empresaria aseguró en principio que su novia le había solicitado que se dieran un tiempo, cuando uno de sus usuarios le preguntó en una dinámica de preguntas y respuestas por su pareja.

“Pues amor, ella me está diciendo que le dé un tiempo… que nos demos como un tiempo”, fue la sorpresiva respuesta de Epa Colombia. Asimismo, añadió que ella en cuestiones de amor es muy sincera, y no reveló más detalles sobre su actualidad sentimental.

Sin embargo, el pasado 19 de enero se conoció de parte de Diana Celis un pronunciamiento al respecto y aseguró que había sido la empresaria quien le habría pedido alejarse mientras aclaraba sus ideas.

“Sí, primero sí nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo quien le pidió un tiempo a ella, fue ella la que me pidió tiempo a mí y pues tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo, sabe quien soy y yo sé la clase de mujer que soy”, aseguró Diana Celis a través de sus ‘InstaStories’.

Pero este martes 25 de enero se conoció una nueva historia en este lío amoroso entre la empresaria y la deportista, pues el mejor amigo de Daneidy Barrera interactuó con sus seguidores y respondió algunas inquietudes, entre esas vino una la siguiente pregunta: “¿Cómo va la relación de Epa con Diana Celis?”.

A lo que respondió compartiendo una imagen de los tres durante una cena en la que se ve a la pareja y muy feliz, disipando los rumores de una ruptura y con la frase: “Se aman mucho”.

Aquí la foto de la reunión entre Diana Celis y Epa Colombia :

Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Rápidamente la postal se difundió entre los diferentes portales de entretenimiento como ‘Rastreando Famosos’, que le siguen los pasos a la empresaria bogotana y a su novia, la integrante del equipo femenino Independiente Santa Fe. La imagen ya supera los 1.000 ‘me gusta’ y en poco tiempo, los usuarios han depositado sus comentarios señalando que todo se trataría de una estrategia montada por la bogotana para el lanzamiento de su keratina para hombres y otros han dejado sus mensajes de apoyo a la pareja.

“Puro marketing”, “Mereces lo mejor del mundo, las dos son unas guerreras”, “Era obvio, ella necesita más seguidores con todos esos millones de la Dian”, “Ella necesita atención, rating, porque hoy sale su concurso, eso es puro show”, “Más tóxicas que decirlo”, “Pura estrategia de mercadeo”, “Puro show, estaba sacando la nueva fórmula de las keratinas”, entre otros.

Cabe mencionar que, desde hace algunas semanas la pareja daba señales de la fortaleza de su relación pues Epa Colombia le pidió matrimonio a Diana Celis en plena época decembrina, en ese momento la futbolista se atrevió a ponerle una condición para el matrimonio y es que la empresaria tendría que darle un hijo para poder continuar con su objetivo.

