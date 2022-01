Video: Daniella Donado se defiende de las críticas que recibe por el aspecto de su abdomen

Tomada de Instagram @danidonado

Para Daniella Donado, actriz y presentadora del canal Telecaribe, el embarazo le dejó una diástasis abdominal que hace que su abdomen se vea más pronunciado de lo normal y que según el portal pelvicus.es genera la separación de los rectos abdominales por distensión de las fascias que los mantienen unidos. Tras el parto, la pared abdominal queda distendida y debilitada.

El pasado noviembre de 2021, la también bailarina compartió a través de sus redes sociales un baile de champeta en el que sus seguidores no dejaron pasar por alto cómo lucía su abdomen en ese momento y muchos aseguraron que se veía “gorda” o que estaría nuevamente embarazada. La barranquillera salió a aclarar la situación a través de sus ‘InstaStories’.

“Vamos a recapitular algo que les he dicho durante mucho tiempo. Daniella Donado tiene algo que se llama diástasis abdominal. Segundo lugar estoy en mis días, por lo cual es normal que todas las mujeres no inflamemos un poco y tercer punto, si estuviera gorda o embarazada ¿qué pasa? ¿alguien que tenga Instagram tiene que tener el cuerpo perfecto?”, mencionó en su publicación en aquel momento.

Sin embargo, este martes 25 de enero volvió a aparecer la exreina del Carnaval de Barranquilla a través de su cuenta de Instagram porque nuevamente fue objeto de críticas, en esta oportunidad por una fotografía que subió luciendo un traje de baño de dos piezas en el que se observa su abdomen más pronunciado de lo habitual.

Y es que en el relato de la también modelo, los comentarios se presentaron porque algunos afirmaron que estaría embarazada de nuevo o porque presenta kilos de más en la parte abdominal, a lo que diversos seguidores le han mencionado que no tiene que dar explicaciones al respecto.

“Aquí no vengo a dar explicaciones de nada. De hecho, pueden comentar lo que quieran y créanme que no me afecta en lo más absoluto (…) muchas veces he dicho y lo vuelvo a recalcar ‘tengo diástasis abdominal muy marcada’ y la única manera de arreglarlo es operarme”, aseguró Donado en la publicación.

Según mencionó la exreina del carnaval, la razón por la que no ha tomado la decisión definitiva de operarse es porque con su esposo, Virgilio Torres Vengoechea, no ha definido si quieren o no tener otro hijo y por lo que de ahora en adelante saldría mostrando su diástasis abdominal más seguido para que sus seguidores dejen los comentarios de lado.

“Otra cosa, no entiendo ‘Daniella que barriga’, ¿quién entiende a las personas?, sale una mujer perfecta y dicen ‘ella está perfecta porque está operada’, ¿qué les cuesta salir a mostrar las imperfecciones? Entonces salen diciendo que qué barriga ya se te ven los años, de verdad que hice esa publicación y yo sabía que todo esto iba a pasar”, agregó la también actriz.

Finalmente, cerró con un mensaje para sus seguidores en el que aseguró que si el encierro por cuenta de la pandemia no les enseñó que hay cosas más importantes que lo que se ve a simple vista “están jodidos, porque las cosas más bonitas son las que no se ven”.

Aquí el video completo del mensaje de Daniella Donado :

Las reacciones a la publicación de la exreina del Carnaval de Barranquilla fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, donde supera las 31.500 reproducciones y cerca de 700 ‘me gusta’. Entre los comentarios que han dejado los usuarios de la red social algunos destacan el buen cuerpo que tiene la actriz y otros están de acuerdo con ella, que todos quieren mostrar cuerpos perfectos que no existen.

“Ella tiene el cuerpo divino”, “Porque la gente quiere que los de la farándula sean dioses perfectos”, “Cuantas no quisieran tener ese cuerpo, la gente critica porque le da la gana”, “Dicen que no les importa lo que diga la gente pero tienen que salir a dar explicaciones”, “La gente es feliz criticando, cómo serán sus vidas”, “Eso es una mujer real”, entre otros.

