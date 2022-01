Quién es Jacinto López, el campeón colombiano de atletismo acusado de abuso sexual

Jacinto López, el exatleta boyacense. Tomada de: @jacinto_run

En los escenarios deportivos de los años 90, en la modalidad de maratones en Colombia, fue muy sonado el nombre de Jacinto López, uno de los corredores reconocido por sus victorias y aciertos en la exigente disciplina, quien desde sus 18 años comenzó a correr en compañía de algunos amigos de Paipa, entre los cuales se encontraba Herder Vásquez, que por esa época ya era un fondista conocido.

“Nunca pensé en ser atleta de alto rendimiento’', señaló en entrevista con el diario El Tiempo, el 9 de julio del 2007, cuando ya tenía 39 años y estaba en su época dorada tras haber conquistado cientos de victorias en el deporte.

Reveló que su primera carrera, luego de 8 meses de empezar a entrenar, fue una prueba de interbarrios a nivel departamental. De esa experiencia, señaló que recuerda que no tenía patrocinio, y que la inscripción se la pagó un desconocido.

‘’Me dijo que me daba un bulto de papa si ganaba’'. Como ningún corredor lo conocía, ninguno lo persiguió. ‘’Gané la carrera y un bulto de papa. Jamás volví a ver a ese señor’', contó en su momento al diario bogotano.

Desde entonces, empezó a tomar las carreras de manera profesional y fue así como con el apoyo de la Liga de Atletismo de Boyacá, empezaron a llegar los triunfos nacionales.

Según el corredor, al año de haber empezado, ya era campeón nacional juvenil de ‘cross country’, con tan solo 19 años.

‘’Fue la primera vez que me entrevistaron. Me puse nervioso y empecé a hacer gestos. Al otro día los noticieros comentaban mi curiosa forma de celebrar el triunfo’', contó López.

A sus casi 40 años, Jacinto había dejado en alto el nombre de Colombia, pues en el momento ya había sido doce veces campeón nacional de montaña, doce veces de pista. También había logrado ser laureado en el exterior en la San Sebastián, la ‘Thion-dixen’ en Suiza y la ‘Marvejols Mende’ francesa, entre otras.

Asimismo, El Tiempo indicó que era la figura deportiva del momento en el país, luego de ser múltiple campeón de los 5 mil y 10 mil metros a nivel nacional, suramericano y panamericano.

Todas esas victorias, en su momento lo llevaron a ser parte de la selección Colombia de Atletismo-Olímpica, en la cual, con sus piernas, llegó a representar a Colombia en encuentros deportivos en Europa, Norteamérica, Asia y Centroamérica.

Diarios locales, resaltaron su gran participación en la Media Maratón de Bogotá en 2004, cuando se midieron el aceite varios competidores antes de que se dieran las justas de los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia), en este encuentro López le manifestó a la emisora Boyacá 95.6fm, que tenía pronosticado realizar los 21 kilómetros en 1 hora 3 minutos y 35 segundos, pero según él se emocionó mucho comenzando la carrera y esto repercutió en el control de la misma después de los primeros 10 kilómetros, finalmente, Jacinto terminó segundo con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 47 segundos a 43 segundos del keniano Isaac Marcharia, quien fue primero, y a 32 segundos del australiano Sisay Bezabeth quien fue tercero.

Así como tuvo aciertos y victorias, también vivió momentos de polémica, pues en 2008, enfrentó el escándalo por dopamiento, pues el veterano atleta de Paipa ganó la carrera Río Cali de 2007, pero como consecuencia del control antidóping se le detectó la utilización de clenbuterol, una sustancia prohibida.

Ante lo cual señaló en su momento estar decepcionado con las directivas de la Federación y con la falta de solidaridad de Indeportes.

“Desde hace casi nueve años he venido siendo afectado por constantes gripas que me atacan el sistema respiratorio y me generan problemas de tos y amigdalitis e incluso he tenido manifestaciones de asma”, dijo López.

Agrega que fue por esa razón que unos días antes de la carrera Río Cali su médico personal, Fredy Avella, le formuló el jarabe Spiropent, del cual apenas tomó tres cucharaditas.

Ahora, luego de años de su retiro y dedicarse al entrenamiento, este 25 de enero, se conoció de una denuncia en su contra que está en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá, en el que una joven de 20 años lo acusa de abuso sexual.

De acuerdo con lo informado por el el Portal 7 Días Boyacá, el relato de la mujer, señala que el abuso sucedía en la casa de López y en los hoteles cuando viajaban a Bogotá para eventos deportivos.

El primer abuso sexual, según la joven, ocurrió cuando ella tenía 14 años y habría sido recurrente por un largo tiempo.

“Nunca quiso usar condón. Siempre me dijo que no podía decir nada porque el equipo se iba a acabar (…) me decía que si yo decía algo o dejábamos de hacer lo que estaba haciendo, nos iba a sacar del equipo a mí y a mis compañeros”, reveló la mujer en la denuncia contra el exatleta colombiano.





