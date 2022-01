A una de cada diez mujeres no le alcanza la plata para comprar productos menstruales, según el DANE

Imagen de referencia para productos menstruales

El DANE, en cabeza de su director, Juan Daniel Oviedo, presentó un avance de los resultados obtenidos en la Encuesta de Pulso Social, que se hizo en colaboración con UNICEF para analizar la percepción de las familias colombianas sobre temas como el empleo, la economía, la violencia y el manejo de la pandemia, entre otros temas de relevancia nacional.

Los encuestados respondieron varias preguntas sobre su salud física, mental y reproductiva, y sus respuestas dieron algunas luces sobre el desempleo actual, la distribución de actividades del hogar y la opinión sobre el teletrabajo.

Los colombianos y el covid-19

Según la encuesta, cuatro de cada cinco personas creen que nunca han contraído coronavirus, mientras que el quinto dice que ya sufrió la infección pero se recuperó satisfactoriamente. El mayor número de ciudadanos que afirmó haber estado infectado se ubica en Bogotá, Villavicencio, Florencia y Montería. El porcentaje es estable en personas de todos los estratos socioeconómicos.

En ese sentido, uno de cada cuatro colombianos está algo preocupado por contraer coronavirus, al segundo le preocupa un poco, al tercero le preocupa mucho y al cuarto no le importa o le es indiferente; dicha información contrasta con la de julio de 2020, cuando la mitad de los colombianos estaba muy preocupado ante la posibilidad de infectarse.

Desde agosto de 2021, el número de colombianos que se mostraba muy preocupado fue superado por el de ciudadanos un poco preocupados; esto puede explicarse por el avance del Plan Nacional de Vacunación.

Cuando se habla de vacunas, el 91,8 % de participantes de la Encuesta Pulso Social dice que ya se vacunó contra el virus. De la población restante, un 3,7 % dice que se pondría la vacuna y un 4,5 % dice que no lo ha hecho ni lo haría. La cifra más alta de personas que se rehúsa a vacunarse está en Quibdó, con el 13,5 % de encuestados.

De las personas que no se han vacunado y quieren vacunarse, el 53,7 % dice que no lo ha hecho porque no ha tenido tiempo para acercarse a los puestos de vacunación, el 9 % culpa a la escasez de vacunas y un 8 % no ha encontrado la marca de la vacuna que se quiere aplicar.

Entre las personas que no se han vacunado y no quieren hacerlo, la preocupación más común es que el biológico produzca efectos secundarios (56,4 %), seguida por la poca efectividad que creen que la vacuna tiene (24,9 %).

Los colombianos y la salud sexual

El 44,5 % de los colombianos no usaron ningún método de planificación en diciembre de 2021. La cifra es más alta que antes del inicio de la cuarentena (40,3 %). Los métodos definitivos para planificar, como la ligadura y la vasectomía son los más populares (27,1 %), seguidos de los hormonales (18,8 %).

Durante dicho periodo, una de cada diez mujeres participantes en la encuesta manifestó que tuvo problemas económicos que le impidieron comprar productos de higiene menstrual. En Valledupar y Sincelejo, una de cada cuatro mujeres enfrentó a esta situación. En Cúcuta, una de cada cinco confesó no poder comprar productos menstruales.

Además, una de cada diez colombianas tuvo que interrumpir sus actividades cotidianas por cuenta de la llegada de su periodo menstrual. Este problema fue más común en las ciudades de Villavicencio, Ibagué y Cúcuta.

Los colombianos y la comida

El 69,1 % de de participantes de la Encuesta Pulso Social pudo comer tres veces al día en diciembre pasado, mientras el 27,9 % de personas comieron dos veces y el 2,1 % pudo comer solo una vez al día. En comparación con 2020, una de cada cien personas dejó de comer tres veces al día en el año que terminó.

Salud mental

Según el sondeo, la mitad de los colombianos manifestaron síntomas de un problema de salud mental durante diciembre. El problema más común fue la preocupación (30,3 %), seguido por el cansancio (18,5 %), dolores de cabeza o estómago (13,7 %), problemas para dormir (13,1 %) y tristeza (10,8 %).

