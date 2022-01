Primera jornada de la Liga BetPlay: marcadores y resultados de los nuevos fichajes

Deportivo Cali pierde ante Jaguares en su debut en la Liga BetPlay, con Teófilo Gutiérrez expulsado. Foto: Jaguares

Este jueves 20 de enero se dio inicio al calendario de la Liga BetPlay donde se pudo ver a la gran mayoría de los nuevos fichajes de los diferentes equipos. El primer duelo fue Águilas Doradas Vs. Bucaramanga y cerró la jornada con el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pereira.

Sobre el primer duelo, el marcador quedó por iguales 1-1. Los protagonistas de los goles fueron Johan Sebastián Rodríguez, en el minuto 7′ de Águilas Doradas, y Johan Caballero, en el minuto 82′, del Bucaramanga. El equipo santandereano empezó el año con quince jugadores nuevos; mientras que su primer rival solo ha fichado cinco nuevos futbolistas.

El equipo de Juan Carlos Osorio, el América de Cali, comenzó con el pie derecho, pues se llevó la victoria por la mínima diferencia ente el Envigado. El encargado de abrir el marcador fue Emerson Batalla, en el minuto 38′. El cuadro escarlata cuenta con cinco nuevos fichajes, mientras que el Envigado solo tiene cuatro jugadores debutando.

En Bogotá la liga comenzó con un duelo capitalino, Santa Fe recibió a La Equidad. El equipo de Alexis García abrió el marcador, ya que en los últimos minutos del primer tiempo Pablo Lima anotó el primer tanto del partido. Y cerrando el duelo, en el minuto 90+5′, los leones empataron gracias al gol de Wilfrido de la Rosa Mendoza, quien acaba de firmar contrato. Por su lado, La Equidad cuenta con 12 refuerzos, al igual que Santa Fe.

El equipo de Alberto Gamero, Millonarios, comenzó ganando de visitante ante el Pasto. El autor del gol fue Diego Herazo, en el minuto 37′. El cuadro embajador no anunció grandes refuerzos para esta temporada, sino que siguió apostándole a los jugadores que vienen de la cantera, pues solo llegaron cinco jugadores; mientras que para Pasto la cosa es diferente, ficharon a diecinueve jugadores.

Tanto Cortuluá Vs. Atlético Nacional como Once Caldas Vs. Unión Magdalena, equipo que viene de ascender de la B, dejaron el marcador en igual de 1-1. Sobre el primer partido, los autores de los tantos fueron Luis Carlos Ruiz, de penalti, en el minuto 68′, y de Jefferson Duque, en el minuto 13′. Para el equipo de Caldas, fue Marcelino Carreazo el encargado de abrir el marcador en el minuto 50′ y cuatro minutos después el empate lo consiguió James Sánchez, del equipo samario.

Por parte del Junior de Barranquilla, equipo que invirtió en grandes jugadores, comenzó ganándole 3-1 a Patriotas. Los goles de los tiburones fueron protagonizados por Luis Daniel Gonzáles, en los minutos 36′ y 50′, y de Miguel Ángel Borja, en el 45+1′, el cual fue desde el área chica.

Independiente Medellín recibió al Tolima, equipo que se coronó campeón en el primer semestre del año pasado, y en el segundo quedó de subcampeón tras perder ante el Cali. El equipo de Julio Comesaña se llevó la victoria por la mínima diferencia. Fue Felipe Pardo, en el minuto 85′, que cambió el resultado del partido.

El vigente campeón, Deportivo Cali, que jugó de visitante, perdió 2-1 ante Jaguares. Los protagonistas de los goles fueron Héctor Urrego, en el 41′, y Andrés Rentería, en el 57′, por parte del equipo local, y de Kevin Velasco, en el 32′. En este duelo el delantero Teófilo Gutiérrez fue expulsado minutos antes de finalizar el primer tiempo.

Y por último, Alianza Petrolera recibió al Deportivo Pereira. Este duelo quedó 2-1. Los encargados de realizar las anotaciones fueron Rubén Manjarrés, Kevin Londoño y Leonardo Castro, en los minutos 21′, 70′ y 3′, respectivamente.

