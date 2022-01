Concejo de Cartagena se quedó sin presidente tras casa por cárcel a Gloria Estrada

Gloria Estrada, presidenta del Concejo de Cartagena, quien fue enviada a casa por cárcel tras ser hallado con droga y armamento. Foto: Concejo de Cartagena.

Luego de que Gloria Estrada, quien fungía como presidente del Concejo de Cartagena, fuera detenida el pasado 14 de enero, por portar un kilo de cocaína, ocho millones de pesos y varias armas, cuando se movilizaba con una camioneta por el barrio Manga y de su posterior condena a casa por cárcel, miembros del Concejo declararon su puesto en vacancia temporal.

Según el abogado Javier Doria, ella no podrá seguir ejerciendo como cabildante ni en plenarias virtuales, y la presidencia de la corporación debe pasar al primer vicepresidente. Es decir, a manos del concejal Óscar Marín, que fue lo que terminó sucediendo.

“Después de que la Fiscalía le imputara cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y a pesar de que aún no ha sido condenada, perdió sus derechos de bancada. Según lo dispuesto para ese delito en el artículo 134 de la Constitución Política, el Partido Liberal no podrá reemplazarla y esa curul quedó perdida. Una silla vacía”, dijo el jurista

Le puede interesar: Presidenta del Concejo de Cartagena fue detenida con cocaína y armas de fuego

Es por ello que, en las últimas horas, se conoció que a través de la resolución 005 del 20 de enero de 2022, el Concejo declaró en vacancia el importante puesto y delegó los oficios a Óscar Marín Villalba, quien es el vicepresidente de la mesa directiva.

Tras su designación como presidente encargado, Marín Villalba aseguró: “El Concejo de la ciudad de Cartagena seguirá trabajando, cumpliendo con su deber constitucional y legal, a través de las comisiones primera, segunda y tercera, estaremos trabajando los principales temas que agobian la seguridad de Cartagena como la inseguridad, la movilidad, la infraestructura educativa y hospitalaria, entre otros”.

Óscar Marín Villalba le indicó a El Universal que el tercer miembro de la Mesa Directiva aún no se define y se espera que sea cuando regresen a sesionar en marzo, si no son convocadas sesiones extraordinarias.

“Del tema Gloria Estrada prefiero no pronunciarme, ya que pasó a ser un asunto personal. Yo simplemente puedo hablar por el Concejo y dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía de que seguiremos haciendo nuestro ejercicio constitucional y legal al cual estamos llamados a hacer. A través de las comisiones estaremos trabajando por la solución de problemas que hoy agobian a Cartagena como la inseguridad, la movilidad, la infraestructura educativa y hospitalaria, entre otros temas que se deben enfocar de forma conjunta y no fomentando divisiones y controversias”, expuso el concejal.

Todo este panorama se presenta luego de las fuertes críticas que lanzó el alcalde de Cartagena, William Dau, quien indicó que se atrevía a pronosticar el regreso de la presidenta, luego de todo el escándalo desatado.

Según las críticas del mandatario, en una especie de predicción señaló que la “flamante y honorable presidenta del Concejo Distrital de Cartagena, la doctora Gloria Estrada”, podría volver “triunfante” al Concejo Distrital, con el beneplácito y los aplausos de sus compañeros cabildantes.

“Yo tengo varios escenarios, según cómo reaccionen los cartageneros y se hagan respetar. Por un lado, yo pienso que lo más probable sea que esta señora regrese triunfante al concejo, a su posición de presidenta bajo los contundentes aplausos de sus colegas diciendo: ¡Bravo! ¡Qué viva! Creíamos en tu inocencia y en tu transparencia”, manifestó el alcalde.

De igual manera, menciona que el Concejo lo que ha hecho es decir que se le debe dar el beneficio de la ley, pues “nadie es culpable hasta que no sea condenada, sí, suponemos que había un kilo de cocaína, pero nadie sabe si era de ella o no. Entonces no, no no, lo que están haciendo es aguantar tiempo para cuando ella llegue triunfante”, expresó Dau.





SEGUIR LEYENDO