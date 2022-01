Aldair Quintana, baja para el debut de Atlético Nacional y es defendido por un ídolo del equipo

El portero ha sido duramente criticado por la hinchada. Foto: ATLÉTICO NACIONAL

La Liga BetPlay está de regreso y ahora es el turno de Atlético Nacional que debutará ante Cortuluá en el estadio Doce de Octubre en el partido que se llevará a cabo este sábado 22 de enero a las 4.05 p.m. El equipo de Alejandro Restrepo ha sido uno de los protagonistas en el mercado de pases y parte como uno de los candidatos al título.

Atlético Nacional debe mejorar lo hecho en el 2021, en donde solo logró ganar la Copa BetPlay tras vencer en la final al Deportivo Pereira. Ahora, con algunas caras nuevas, el equipo paisa comenzará su recorrido por el todos contra todos con dos objetivos claros en el camino: ganar la liga y ser protagonista en la Copa Libertadores de América.

El club verde en la Liga BetPlay2021-I terminó como líder de la fase del todos contra todos con 34 puntos, sin embargo fue eliminado por la Equidad en los cuartos de final. En el siguiente campeonato también fueron contundentes en el todos contra todos, logrando 42 puntos, pero terminaron en la tercera posición con 6 puntos del grupo A de los cuadrangulares.

Tras ganar la Copa BetPlay, Atlético Nacional clasificó al certamen continental y disputará la segunda fase del torneo. El club verde está a la espera del ganador en Universidad César Vallejo de Perú y Olimpia de Paraguay.

Debut en la Liga BetPlay sin Quintana

Atlético Nacional con varias bajas para su debut liguero ante Cortuluá. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

En la convocatoria para el duelo ante Cortuluá, una de las bajas más notorias es la del guardameta Aldair Quintana. El portero, que ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, no estará presente para el primer partido oficial de Atlético Nacional en 2022. A esta baja también se suman las ausencias del Rifle Andrade, Danovis Banguero, Tomás Ángel, Hayen Palacios, Felipe Aguilar y Jonathan Álvez. Tampoco estará presente Gio Moreno, que se quedó en Medellín haciendo trabajos de acondicionamiento.

“Esperamos que los jugadores que llegaron nos den alternativas, experiencia y capacidad. Estamos contentos con la plantilla, la preparación y enfocados en el inicio de la Liga; es muy importante hacerlo con una victoria”, afirmó el entrenador de Atlético Nacional en la previa del partido.

El guardameta no estará presente en el partido que se llevará a cabo en el estadio Doce de Octubre debido a que se encuentra recuperándose luego de haber estado contagiado por COVID-19. El cuerpo médico del club verde confirmó que, “se encuentra en reacondicionamiento físico poscovid y en recuperación de una osteopatía dinámica del pubis”. Se espera que esté presente para la tercera fecha en el Clásico ante Millonarios.

Un ídolo respalda a Quintana y lo “banca a muerte” tras las críticas

Fanáticos verdolagas piden a la dirigencia del club un guardameta de refuerzo para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores este 2022.

Debido a unas declaraciones filtradas en donde el guardameta del equipo se refirió a los hinchas del equipo como “malparidos” y aseguró que, “no les gusta nada”, pues la hinchada del club ha respondido presionando al jugador y al equipo, También lo han insultado y han llevado pancartas ofensivas al entrenamiento en donde exigen su salida y la llegada de otro portero.

El club se mantiene firme en su decisión de mantener a Quintana como el portero titular y hace algunos días, en una rueda de prensa, líderes del vestuario y directivas salieron a respaldarlo. El portero aprovechó para ofrecerle excusas nuevamente y enviarle un mensaje a la afición: “No me estaba escondiendo. Estoy dando la cara. Desafortunadamente fue algo que pasó en un momento de calentura y de frustración por no haber conseguido el objetivo que nos trazamos”.

Otro que salió a defender al portero fue el ídolo del club, el argentino Gaston Pezzuti. El portero que militó tres años en Atlético Nacional (entre el 2009 y 2012) envió un contundente mensaje con respecto a la situación del colombiano y dejó clara su postura.

“Pocas palabras... banco a muerte a Aldair. Gracias”, aseguró el exguardameta en un mensaje que publicó en Twitter.

