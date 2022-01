Video: La Segura reaparece con emotivo mensaje sobre su salud, “Pronto me operan”

Foto: Instagram @la_segura

El pasado 16 de enero Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, confesó a sus seguidores que dejaría de producir contenido, esto por cuenta del delicado estado de salud que le impedía en ocasiones estar mucho tiempo sentada o de pie. Según mencionó en una oportunidad, sus talones se sentían muy calientes, como si le quemaran la planta de sus pies y pensó que todo se debía a las secuelas que quedaron en su columna por unos disparos que recibió hace algunos años.

Este viernes 21 de enero, la reconocida influenciadora reapareció en sus redes sociales con dos emotivos mensajes en sus ‘InstaStories’ en los que dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y aprovechó para agradecer por las muestras de cariño que han tenido con ella.

“Quiero contarles que si Dios lo permite pronto me operan… ¡por fin!”, aseguró la caleña, quien destacó que gracias a la ayuda de sus seguidores y las recomendaciones que recibió “me llovieron cirujanos del cielo”, sin embargo, como lo señala en el mensaje, llegó a pensar en algún momento los profesionales de la salud no se atreverían a operarla.

Y agregó: “Muchos de ustedes sé que de corazón se preocupan por mí y se los agradezco en el alma, por eso quiero compartirles que estoy más tranquila, mis amigos han estado pegaditos de mí, haciendo mis días más entretenidos y les digo que llevó en posición de sirena tres meses, no aguanto una cama más”.

Le puede interesar: Formulan pliego de cargos contra el exasesor de la Presidencia de Colombia, Andrés Mayorquín

En otra de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 7.9 millones de seguidores, La Segura mencionó que espera que pronto esto se convierta en un mal recuerdo que le dejará una marca casi que imborrable porque “hace parte del proceso para encontrar el propósito”.

“Jamás me cansaré de nombrarlo a él – a Dios – y de darle el crédito que se merece en cada cosa que hace en mi vida, no hablo solo de las buenas, hablo de las cosas aparentemente ‘malas’ que él ha permitido que yo viva porque cada una de ellas me han hecho ser la mujer que soy hoy”, concluyó en su mensaje La Segura.

A continuación, el mensaje completo de La Segura :

La generadora de contenido lleva padeciendo por tres meses dolores en su columna por cuenta de los biopolímeros en sus glúteos

El mensaje de la caleña fue replicado por distintos portales de entretenimiento como es el caso de ‘Rastreando Famosos’, donde ya se acerca a los 2.000 ‘me gusta’, además de los más de 130 comentarios que han dejado los usuarios de Instagram en los que aseguran que se trataría de una estrategia para monetizar sus problemas de salud y generando todo tipo de burlas.

Otros han expresado sus mensajes de apoyo de los cuales destacan: “No me cae bien, pero Dios quiera que se recupere pronto”, “Ánimo, tú puedes que papá Dios está con todos”, “Dios te bendiga y espero todo sala súper bien”, “Abre tu corazón a Dios y pide con fe, verás los resultados”, “No eres mucho de mi agrado, pero te deseo una lluvia de bendiciones”.

De otra parte, Alexa Mena, madre de la generadora de contenido, también expresó su preocupación por el estado de salud de su hija y pidió a los seguidores de la caleña que se unan en oración para que la recuperación de la influenciadora se dé en buenos términos.

“Ella ama lo que hace y esa guerrera que Dios me dio desde pequeñita va a estar bien, por eso les pido a ustedes que nos apoyen en oración y que esa certeza esté en todos nuestros corazones”, puntualizó la madre de La Segura.

SEGUIR LEYENDO: