Video: la milenaria práctica de Greeicy Rendón para conocer el sexo de su bebé

Tomada de Instagram @greeicy

El pasado 23 de diciembre la pareja conformada por Mike Bahía y Greeicy Rendón confirmó su embarazo luego de meses de especulaciones sobre el aumento de su vientre y la pérdida de sus destacables abdominales. El anuncio fue hecho mediante un video llamado ‘Att: amor’ y posteriormente un live en Instagram contando la noticia.

Sin embargo, a pesar del ya pronunciado embarazo la pareja todavía no ha querido revelar cuál es el sexo del bebé que viene en camino, por lo que en redes sociales y medios de comunicación se han suscitado cientos de comentarios al respecto, pasando por videntes que predicen la llegada de una niña hasta lecturas del tarot.

La más reciente fue la practicada por la intérprete de ‘Los consejos’ en la que debía sentarse sobre unos cojines que habían dispuesto sus familiares en su vivienda, bajo los elementos decorativos estaban un tenedor y una cuchara, el tenedor representaría la llegada de un niño y la cuchara, el arribo de una niña.

Aquí el video de la curiosa practica :

La cantante se sentó sobre unos cojines que debajo tenían un tenedor y una cuchara y elegir al azar

“¿Cómo es la cosa?”, pregunta Greeicy Rendón a sus familiares, quienes le responden: “Busque en qué silla se va a sentar. En uno de esos dos cojines tiene que sentarse”, a lo que la cantante vuelve a preguntar cuál sería el objetivo de sentarse en uno de los dos espacios.

A lo que agregan sus familiares: “En el que le salga pues según las antiguas creencias va a saber si es niño o es niña”, a lo que Greicy reacciona en una risa nerviosa y de incredulidad.

Allí, procede a sentarse y ya ubicada sobre el sillón que escogió, se pone de pie y levanta el cojín para darse cuenta que le había correspondido un tenedor que en su mango llevaba el color verde.

“¡Es niño!” gritan en coro las mujeres, mientras que la persona que graba detrás hace referencia al color verde, y la artista señala: “Me pasa yo no sé por qué últimamente el verde, me visto mucho de verde”, concluyendo así el popular método para conocer el sexo del bebé.

Rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales y fueron replicadas por diferentes portales de entretenimiento como ‘Rechismes’, en el que los usuarios han visto cerca de 89.100 veces el clip y dejaron más de 3.400 ‘me gusta’. Entre los comentarios de los internautas, algunos aseguran que no es necesario este tipo de rituales para saber que se trata de una niña por la forma de su pancita y otros jugaron con el nuevo nombre del bebé.

“Ya no se va a llamar arena sino tierrero”, “Si parece niño, está divina y delgadita cuando es sólo barriga son niños, o bueno eso creemos en mi casa”, “Que pendejada, vaya al doctor y mejor salga de dudas”, “Ella es hermosa y el embarazo le ha sentado lindo a ella”, “Tiene barriga de niña”, “Siempre lo he hecho con mis sobrinos y resulta eficaz”, entre otros.

Participación en serie ‘Ritmo Salvaje’

La artista lleva enfocada en su carrera musical por más de cuatro años, pero esto no ha hecho que su pasión por la actuación quede de lado. Recientemente se conoció que Rendón participaría en el seriado producido por Netflix junto a Caracol Televisión, llamado ‘Ritmo Salvaje’, que podrán ver por la plataforma de streaming el próximo 2 de marzo.

Allí, la caleña combina sus talentos para el canto, el baile y la actuación, y destacó que volver a la disciplina que se debe tener en la actuación fue algo increíble, pues su paso por los sets de grabación le dejaron marcados gratos recuerdos.

“Volver a esta disciplina actoral fue precioso, fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo recuerdos una chimb*… Gracias a Netflix Latinoamérica y Caracol Televisión por la confianza!”, redactó la cantante en sus redes sociales.

