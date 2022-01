Video: La Liendra compró el terreno para construirle la casa soñada a su mamá

El pasado 15 de enero se conoció un video en el que Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, contó por qué estaba vendiendo su finca y lo que haría con ese dinero. La vivienda había sido adquirida por el generador de contenido y su novia de ese momento, Luisa Castro, pero la relación se acabó, él nunca vivió allá y le pidió a su mamá que se la cuidara.

En una reciente publicación del pereirano contó a sus seguidores que por fin había comprado el terreno donde levantará la nueva vivienda para su mamá, sin embargo, aclaró que su finca de Pereira todavía no la ha podido vender.

“Hoy ha sido un día muy exitoso para mí y para mi madrecita hermosa. Recuerdan que les dije que iba a vender la finca para construirle la casa de los sueños a mi mamá, pues resulta que esa casa de los sueños como la queremos hacer necesita un lote demasiado grande y acabamos de firmar las escrituras”, mencionó muy emocionado La Liendra.

Según mencionó el influenciador, que estaba acompañado de su madre mientras grababa el video, llevaban cerca de seis meses buscando el lote que acaban de adquirir para cumplir así el primer paso para la construcción de la tan anhelada casa.

“Coronado, ya tenemos el lote gigante para construirlo, ahorita falta vender la finca que todavía está disponible, tenemos ofertas, pero no la hemos vendido, pero cuando la venda empezamos a construir, pero ya compramos el lote estoy feliz, está a nombre de nosotros ya mi madrecita tiene la finca”, concluyó el generador de contenido.

Aquí el video completo de La Liendra:

El generador de contenido compartió su felicidad con sus seguidores y aseguró que este es el primer paso para la casa de los sueños de su mamá

El clip, que fue replicado por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ encargado de seguirle los pasos a las celebridades en sus redes sociales, ya supera las 39.500 reproducciones y más de 960 ‘me gusta’. Entre los comentarios depositados por los internautas, algunos aseguran que La Liendra es buen hijo al tratar de brindarle las mejores comodidades a su mamá.

Sin embargo, otros comentarios en redes sociales no le perdonan a Mauricio Gómez que ya esté hablando de la compra del terreno para la nueva finca que contará con una casa para su mamá, pues están a la espera de que haga el respectivo ‘House Tour’ para ver cómo van las adecuaciones del lujoso apartamento en el Poblado.

“El que es bueno hijo siempre le va bien en la vida”, “Yo no sé, pero pueden hablar muy mal de orejas.... Pero si es buen hijo se le perdona lo que sea hasta luego”, “Pero luego no que estaba en la quiebra”, “Yo me alegro mucho por ellos, pero yo digo que las cosas no hay que contarlas. Es mejor con la boca cerrada”, “Felicidades eres un buen hijo y eso es de admirar”, “Y este, ¿no estaba reportado en datacrédito?”, entre otros.

Cabe mencionar que, en el relato sobre la venta de su finca La Liendra aseguró que los planes de su mamá cambiaron y es que aunque el lugar le pertenece al influenciador y su progenitora era la encargada de su cuidado, a ella no le gustaba vivir en Pereira sino en La Tebaida, por lo que Gómez tomó la decisión de venderla y construir otra en la ubicación que le gusta a su mamá.

