Hijo de ‘la gorda’ Fabiola y Polilla contó cómo ha sido su vida después de salir del closet

A mediados de julio de 2020, Nelson Polanía Jr., hijo de ‘la gorda’ Fabiola y Nelson Polanía, Polilla, reveló a sus padres que sentía atracción física y sexual por personas de su mismo sexo. Desde ese instante, la humorista de ‘Sábados Felices’ ha salido en repetidas ocasiones a defenderlo de los constantes ataques en sus redes sociales, generándole algunos inconvenientes con sus vecinos por portar con orgullo la bandera LGBTIQ+ en su ventana.

En entrevista con el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ del Canal Uno, el hijo de los comediantes contó cómo ha sido su experiencia desde que decidió salir del closet con sus padres, etapa de su vida con la que se ha sentido muy feliz por la libre expresión que le permitió tener el poder liberarse.

“Eres un ejemplo a seguir, me encantan las dinámicas con tu familia, pero hay otros comentarios que me dan risa que son de crítica o de burla, pero uno simplemente lo acepta y lo deja pasar y ya”, mencionó el joven a las cámaras del programa de entretenimiento.

Pese a los malos comentarios que puede recibir en sus redes sociales, Nelson Jr., cuenta con una tierna y aguerrida defensora que ha estado presente y quien le ha expresado su apoyo incondicional en repetidas ocasiones.

“Mi mamá es fiel guerrera y defensora de ‘no me toquen a mi hijo’, lo defiende a capa y espada de quienes le quieren hacer daño tanto en redes sociales como físicamente con altercados, ella es la primera que sale a pelear por mí”, señaló para ‘Lo Sé Todo’.

Con respecto a las publicaciones que suele realizar el hijo de Fabiola Posada y Nelson Polanía, indicó que es probable que sí las vean porque en repetidas ocasiones su madre le ha llamado la atención por hablar de ciertos temas sin tapujos, de los cuales han llamado la atención sus fantasías sexuales en las que alguna vez respondió en una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ que le gustaría disfrazarse en un juego de roles.

“Yo siento que si, que mis papás ven todas las historias, incluso esas en las que hablo sin tapujos, hay veces que no las ven simplemente porque el algoritmo no les aparece, pero precisamente en esas de sin tapujos las alcanzaron a ver y me reclamaron por decir eso en vivo”, afirmó el joven, que confesó que no le afecta para nada el hecho de que se hagan públicas sus preferencias.

Tiene claro que todo esto lo hace para pasar un buen rato con sus seguidores, por lo que le parece divertido interactuar de esta manera y generar polémica con sus comentarios.

Su mamá se burla de los prejuicios

La humorista colombiana Fabiola Posada, más conocida como ‘la gorda’ Fabiola, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se burlaba de los prejuicios y reiteró su apoyo a la orientación de su hijo, Nelson Polanía Jr., quien confesó hace año y medio que era homosexual.

En el clip que compartió ‘la gorda’ hizo una representación con su característico humor destacando la preferencia sexual de su hijo y se burló de los malos comentarios y prejuicios que conserva la sociedad frente a este tema.

“Ventajas de ser el hijo gay de ‘La Gorda’ Fabiola”, señaló Nelson Polanía en la publicación y a la vez la humorista manifestó: “qué dicha tenerte Nelson Polanía, te amo”.

