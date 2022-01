Nanis Ochoa debió realizar curioso video para recuperar su cuenta de Instagram

Foto: Instagram @nanis8a

Han sido muchas las celebridades que han caído en las trampas de los estafadores a través de redes sociales, que con links falsos, supuestamente haciéndose pasar por representantes de las plataformas digitales, roban las cuentas para después borrar el contenido y apropiarse de manera fraudulenta de estas.

El más reciente caso fue el de la generadora de contenido Nanis Ochoa, que frente a las cámaras del programa de chismes ‘Lo Sé Todo’, contó la odisea que vivió para poder recuperar su cuenta de Instagram y por la que le estaban pidiendo una fuerte suma de dinero.

“Todo ocurrió desde marzo de 2020 y durante todo este año, me mandaban muchos links para que yo cayera y yo sabía que era él – el hacker - porque ya habían muchos compañeros que les había pasado lo mismo, incluso a un amigo que tiene una cuenta de millón quinientos mil seguidores le estaba cobrando 40 millones de pesos por devolvérsela”, mencionó Ochoa para el programa del Canal Uno.

Con la advertencia hecha por su amigo, la influenciadora mencionó además que este tipo de hackers se prestan las cuentas para poder cometer sus fechorías y luego pedir cifras irrisorias para devolver los accesos. Cabe mencionar que, Ochoa supera en la cuenta verificada de Instagram los 956.000 seguidores.

Luego de ocho días de estar en la búsqueda de la persona que le pudiera ayudar para recuperar la cuenta, escribirle en repetidas ocasiones a Facebook para recuperar el acceso a su cuenta y recibir una respuesta negativa, se había resignado a perderla indefinidamente.

Le puede interesar: Suspenden la revocatoria de Daniel Quintero por presuntas irregularidades

Allí se le ocurrió la idea de preguntarle a la persona que tenía secuestrada su cuenta, “¿qué quieres?”, a lo que el hacker le respondió: “mándame un video”.

Y agregó para ‘Lo Sé Todo’: “Yo dije: ‘¿ahora me va a pedir un video quien sabe haciendo qué o cómo?’ Entonces me mandó un ejemplo de un actor que es muy famoso en Turquía. Entonces le grabé un video que decía ‘Mustafá tú eres el mejor hacker’ en un video de un minuto”.

Según mencionó Ochoa durante su entrevista con el programa de entretenimiento del Canal Uno, la persona que tenía retenida su cuenta de Instagram se encontraba en Iraq, porque cuando se dio el inicio de sesión, la red social le identificó el lugar.

“Un minuto después de haberle enviado el video, me mandó la contraseña que decía: Happy New Year - Feliz Año Nuevo en español - y pues que feliz año (risas) y me la regresó sólo con el video”, concluyó la influenciadora para ‘Lo Sé Todo’.

En contexto: “Gracias a todos por su rápida reacción”: Mary Méndez sobre el robo de su cuenta en Instagram

A qué otros personajes les han hackeado sus cuentas

El pasado 5 de enero, mientras festejaba su cumpleaños en compañía de su hijo Lucca y su esposo, la presentadora Laura Tobón fue víctima de los hackers, que a través del mismo sistema enviaron un link con una apariencia similar a los enviados por Instagram al perfil de su empresa de trajes de baño e inocentemente cayó en la trampa de los estafadores cibernéticos.

“Amores robaron la cuenta de IG de Sea Salt. Por favor no abran ningún link que este hacker está mandando. Estamos solucionando para recuperar la cuenta”, escribió en una de sus historias la hermosa presentadora, que mostró el mensaje que proviene de un perfil denominado ‘Instagram Support’.

El caso más reciente es el de la presentadora de ‘La Red’ Mary Méndez, que confirmó a través de su cuenta de Instagram que el perfil oficial de su empresa había sido hackeado. Reveló que había estado hasta altas horas de la noche pendiente de este tema y cuando el ciberdelincuente le preguntó si quería recuperarla, ella le respondió “Eh… no, quédatela, fuck you”.

SEGUIR LEYENDO: