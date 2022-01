Fotos: reacciones de las famosas en redes sociales tras la confesión de Jhonier Leal

En la imagen, el estilista Mauricio Leal y la cantante Shaira. Foto: Instagram Shaira

Este martes 18 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia en contra de Jhonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal, en la que su familiar se declaró culpable de los hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre de 2021, cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del ‘estilista de las famosas’.

Luego de conocerse de boca del hermano de Leal que se declaraba culpable y haber pedido disculpas públicas por los hechos, han sido varias las famosas que a través de sus redes sociales han dejado mensajes en sus cuentas de Instagram expresando el gran cariño que sentían por el estilista.

Tomada de Instagram @rechismes

Fanny Lu fue de las primeras celebridades en expresar el amor que profesaba por Mauricio Leal en su cuenta de Instagram, publicando una postal en la que se observa al estilista maquillándola en una playa e inmediatamente subió la misma imagen a sus ‘InstaStories’ acompañada de la canción ‘Yo te extrañaré’ de la agrupación Tercer Cielo.

Tomada de Instagram @fannylu

“Te amo hasta el infinito @maitoleal”, escribió la interprete de ‘No te pido flores’ con más de 27.730 ‘me gusta’.

Al tiempo que esto ocurría en las redes sociales de la cantante, Carolina Cruz compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje en el que recordaba los buenos momentos que compartieron juntos y que ahora harán falta, quedando recuerdos guardados en su memoria como aquella vez en las que celebraron el cumpleaños del estilista con una de sus tortas favoritas. Otros de los eventos en los que no estará presente Mauricio Leal será una portada y el maquillaje para las fotos de la publicación en la que la acompañaría él.

“Ayer estuve pegada, viendo todo, escuchando lo que ya sabía y me arrepiento de lo que vi, quiero borrar eso de mi mente y recordarte feliz, alegre, vivo, por que tu luz jamás se apagara. Ahora si, vuela baby, vuela alto mi niño genio, descansa al lado de ese único amor de tu vida, la mamá más maravillosa”, fue uno de los apartes del mensaje que compartió la presentadora de ‘Día a Día’.

Agregó que la justicia divina nunca falla y resaltó el trabajo profesional que hicieron las autoridades para esclarecer el escabroso hecho en el que se vio involucrado su hermano Jhonier Leal.

Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

“Trataron de dañar tu nombre, pero tu nombre es TAN GRANDE, que lo único que lograron fue hacerte brillar más aunque no estés presente. TE AMOOOOOO BABY 🙏🏽😍🌟 @maitoleal”, concluyó Carolina Cruz en su mensaje.

Otra de las celebridades que pasó por las mágicas manos de Mauricio Leal fue la ex Señorita Colombia Andrea Tovar, quien también compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía en compañía del estilista.

Tomada de Instagram @andreatov

“Solo diré que no habrá un ser más especial talentoso emprendedor y noble que tu 🤍🖤 mi bebesaurio. ¡Solo recuerdos lindos y buenos contigo!, el último día que nos vimos fue el día después de mi matrimonio en el cual te luciste como siempre! Abrazos para ti y para tu mami hasta el cielo donde se que están los dos ✨ brille luz eterna para ustedes dos y que en el de la tierra limpie esa alma corazón y mente”, señaló la exreina en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, Lina Tejeiro compartió un carrete de imágenes y videos en su cuenta oficial de Instagram en donde recordó varios momentos que vivió junto al estilista y maquillador, allí señaló que él era luz, amor, bondad y felicidad.

Tomada de Instagram @linatejeiro

Finalmente, Shaira fue otra de las celebridades que compartió algunos de los espacios que compartió con Mauricio Leal, en esta oportunidad la cantante compartió un video en sus ‘InstaStories’ en el que se les vio departiendo muy felices luego de salir a hacer compras, además de unas contundentes palabras en contra del hermano de su gran amigo y estilista.

“Menos mal este cabrón ya está encerrado. Tanta agua sucia para su propio hermano, todo el tiempo él haciendo creer a la gente que Maito se había suicidado, que llegó a la escena del crimen y según lo primero que dijo fue ‘Mauro que hiciste’. No los tocó que porque prefirió que llegara la policía. ¿Ustedes si encuentran a su familia en una situación así, no se lanzan hacia ellos para saber si siguen vivos o si algo se puede hacer? ¿Cómo fue capaz de decir que Maito por su ‘condición’ de gay no le iba bien en la parte sentimental, llegó al punto de inventarse que su ‘enfermedad crónica’ le daba depresiones?”, escribió en sus historias de Instagram la cantante.

