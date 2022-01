“Los constructores nunca le han dicho no a las cargas urbanísticas”: gerente Camacol Bogotá y Cundinamarca

Rechazo del gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca a los argumentos de defensa de Claudia López al POT

El gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) capítulo Bogotá y Cundinamarca, Alejandro Callejas, se refirió a las declaraciones entregadas por la alcaldesa de la capital, Claudia López, con relación al polémico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que fue decretado por la mandataria en pasado diciembre.

A través de un comunicado, el gerente le pidió a la mandataria de la ciudad que no siguiera “repitiendo” argumentos que ella sabía que eran “falsos”, haciendo referencia a las declaraciones entregadas al medio nacional La Silla Vacía, en las que aseguró que el “único riesgo del POT es que Uribe y Peñalosa lo quieren tumbar (...) Todo porque este POT les impone a los constructores que además de ganar ellos tiene que ganar la gente y la ciudad”.

“En los últimos días la alcaldesa se ha dedicado a defender el documento en varios medios de comunicación, apelando a la descalificación, politización y desinformación. Creemos que ese no es el camino de construir la Bogotá que todos queremos. Le aclaro nuevamente alcaldesa: los constructores formales de esta ciudad nunca le han dicho no a las cargas urbanísticas. Por favor, no siga repitiendo algo que usted sabe que es falso”, señaló Alejandro Callejas en el comunicado .

En ese sentido, señaló que las cargas urbanísticas no son un tema nuevo en Bogotá, debido a que estas se pagan desde hace varios años en la ciudad y “son altísimas”, advirtiendo que el aumento desproporcionado de estas, que supuestamente establece el nuevo POT, terminarán por representar un incremento considerable en el costo de la vivienda en la capital “como en el caso de la vivienda de interés social este tiene unos topes fijos, pues es posible que esta se deje de construir en Bogotá”.

Asimismo, indicó que no entendía por qué razón la alcaldesa “atacaba al sector formal”, ya que se han reunido en varias oportunidades para acordar esquemas de incrementos de cargas, que no representarán un impacto tan grande para los ciudadanos, especialmente para los más necesitados, debido a que los proyectos tendrían que subir el precio o no se podrían hacer.

“Alcaldesa, dejar a Bogotá sin oferta de vivienda suficiente, obligando a la gente a irse de la ciudad a incrementar la informalidad con el costo ambiental que eso significa, condenar a la ciudad a no tener viviendas de una habitación (sin razón alguna), disminuir la oferta para hogares de 1, 2 y 3 personas cuando hoy el 75 % de la ciudad está en ese segmento, ir en contra del principio de proximidad (que la gente pueda vivir cerca del trabajo, estudio, hospitales etc.), crear un POT incomprensible y prácticamente inaplicable es lo que hemos marcado como error”, indicó el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Por último, aseguró que estas críticas no corresponden a partidos políticos, sino representan los cuestionamientos de gremios, académicos, universidades, asociaciones ciudadanas y concejales de la capital incluidos miembros del partido Alianza Verde y afines a su administración.

“Estigmatizar y señalar al sector productivo que ha sido, entre otras cosas, su aliado es una estrategia incomprensible, y más cuando viene de una alcaldía que habla todo el tempo de cómo hacer las cosas distinto. Queremos, como siempre, seguir aportando empleo, emprendimiento, viviendas, espacio público y apoyo a la administración. Permítanoslo. No es polarizado, es uniendo que se demuestra el liderazgo”, concluyó Alejandro Callejas.

