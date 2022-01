“El interés nunca ha sido proteger ni dar impunidad”: vicepresidenta sobre mercenarios colombianos en Haití

La canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

El pasado 7 de julio de 2021 fue asesinado el presidente de Haití Jovenel Moïse, a manos de 26 exmilitares colombianos en su casa, ubicada en la capital Puerto Príncipe. Desde entonces 25 mercenarios fueron capturados en Haití y uno de ellos escapó, siendo capturado en Jamaica y actualmente compareciendo ante la justicia de Estados Unidos.

La canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez en entrevista con W Radio, aclaró dudas sobre el papel que ha tenido el gobierno nacional con el gobierno de Haití y lo mercenarios capturados.

“El interés nunca ha sido proteger ni dar impunidad. El interés es darle garantías a los connacionales de la debida defensa en el exterior. Es un proceso de una gravedad enorme y lo que se ha hecho es estar en contacto y pedir que se les de un abogado”, indicó la vicepresidenta Lucía Ramírez.

Fue enfática en reiterar la posición del gobierno de Colombia para colaborar con la justicia y democracia haitiana y comentó la posición que tuvo como funcionaria desde el primer momento que se enteraron del asesinato: “Un proceso de gravedad enorme porque tiene que ver con el magnicidio de un presidente....Yo busqué al canciller haitiano que había entonces, ya lo cambiaron, personalmente hablé con él. Le pedí que necesitamos que los colombianos necesitan tener un abogado de oficio, porque la cancillería no puede contratarle abogados a colombianos por el mundo entero que tienen lamentablemente algún tipo de vinculación a un proceso penal”, aseguró.

Acerca de la defensa de los mercenarios capturados en el país de Haití la canciller colombiana expresó la necesidad de garantizar los derechos judiciales de los ex militares: “Entonces nosotros tratamos de dar indicaciones jurídicas y que ellos puedan tener o una defensa de oficio o que sus familiares les puedan contratar un abogado, en este caso contrato ya teniendo un nuevo canciller yo me comuniqué con él porque es urgente que un abogado de oficio en Haití pueda garantizarles a ellos la defensa”.

De acuerdo con la vicepresidenta y canciller, la declaración de Mario Palacios en Jamaica tras confesar que estuvo involucrado en el magnicidio de Haití prendió las alarmas. “Hubo unos que fueron cómplices y otros partícipes, lo mas importantes es que no quede un crimen de tanta gravedad”, dijo.

Mencionó que también había solicitado intervención internacional para garantizar justicia al pueblo de Haití: “Porque lo más importante es que no quede un crimen de tipo magnicidio, de tanta gravedad y sobre todo en el que hubo la participación de ex militares colombianos... hemos inclusive pedido que haya una investigación internacional, yo le dije al anterior canciller de Haití -Sí la justicia haitiana no quiere avanzar en este caso porque son Colombianos pues llevemos este caso a la Corte Penal Internacional, porque la justicia haitiana no está avanzando”, aseveró.

De igual manera se refirió a la falsa información que ronda en las redes sociales asegurando que el gobierno está dando dinero para el proceso de los mercenarios capturados. “Absolutamente nada se paga, para mi es grave que haya colombianos en estado de indefensión, hay que asegurarles el debido proceso y necesitaban un abogado haitiano que estuviera en el proceso, acá no hemos contratado a nadie con el erario distinto a lo que se paga en las visitas”, expresó la canciller Ramírez.

La madrugada del 7 de julio de 2021 Moïse fue asesinado tras el ataque de 26 exmilitares colombianos. Su esposa resultó herida tras el ataque. La noticia de la muerte de Moïse fue anunciada por el primer ministro Claude Joseph, quien asumirá las funciones presidenciales interinamente.

