Falsos policías secuestran a firmante de paz y sus hijos en Cauca: robaron camioneta de la UNP

Fotografía de archivo de un víctima de secuestro. (Crédito: Colprensa)

Un firmante de paz fue secuestrado junto a sus dos hijos menores y su escolta en el norte del Cauca, en un hecho en el que los responsables simularon ser policías, instalaron un falso retén y terminaron robando una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección. Las víctimas fueron liberadas horas después y llegaron por sus propios medios a Santander de Quilichao para denunciar lo ocurrido.

La información publicada por periódico El Tiempo señala que el caso se registró en la madrugada del domingo 21 de junio, hacia las 5:40 a. m., sobre la vía Panamericana, en el sector de La Colombina, cerca de la glorieta del municipio de Santander de Quilichao. El firmante de paz contaba con esquema de seguridad y se movilizaba en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Según el relato conocido, hombres armados instalaron un puesto de control falso y se hicieron pasar por integrantes de la Policía. Cuando el escolta descendió de la camioneta para presentar la documentación, los responsables aprovecharon para abrir las puertas, reducir a los ocupantes y tomar el control del automotor.

Cuando el escolta descendió de la camioneta para presentar la documentación, los responsables aprovecharon para abrir las puertas, reducir a los ocupantes y tomar el control del automotor - crédito Colprensa

Víctimas fueron llevadas hacia zona rural

Después de interceptarlos, los falsos policías trasladaron al firmante de paz, al escolta y a los dos menores hacia una zona rural cercana al corregimiento de Timba, Cauca, en límites con Jamundí, Valle del Cauca. Allí permanecieron retenidos mientras los responsables esperaban instrucciones, según la información entregada por las víctimas.

Durante el hecho, los delincuentes hurtaron la camioneta blindada y varios elementos del esquema de protección. Sin embargo, las personas retenidas fueron liberadas posteriormente y lograron abordar un bus escalera, conocido como chiva, en el que se movilizaban varios indígenas hacia Santander de Quilichao.

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Hacia las 8:30 de la mañana del mismo domingo, las víctimas llegaron al casco urbano y se presentaron en la estación de Policía para denunciar lo sucedido. Las autoridades confirmaron que fueron liberadas y se encuentran fuera de peligro.

La UNP, a través de un comunicado, confirmó que el firmante de paz adscrito a la Subdirección Especializada fue víctima de esta acción delincuencial. La entidad señaló que, una vez conocida la situación, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional mediante el Centro Automático de Despacho de la línea de emergencias Vida 103.

La UNP, a través de un comunicado, confirmó que el firmante de paz adscrito a la Subdirección Especializada fue víctima de esta acción delincuencial - crédito Colprensa

UNP advierte riesgos para protegidos

“La situación fue reportada oportunamente y se activaron los protocolos de atención, verificación y articulación institucional para atender la emergencia”, indicó la Unidad Nacional de Protección, al referirse al caso ocurrido en el norte del Cauca.

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La entidad también advirtió que este tipo de hechos evidencian los riesgos que enfrentan las personas cobijadas con esquemas de protección, especialmente en regiones con complejas condiciones de orden público. Por ahora, el firmante permanece a la espera de un vehículo sustituto para continuar su desplazamiento hacia el Valle del Cauca.

En otro hecho distinto ocurrido en el municipio de Cajibío, cámaras de seguridad registraron el secuestro de un hombre en pleno casco urbano. De acuerdo con el video conocido, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a un ciudadano en un establecimiento comercial.

En otro hecho distinto ocurrido en el municipio de Cajibío, cámaras de seguridad registraron el secuestro de un hombre en pleno casco urbano - crédito Colprensa

La víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años. En las imágenes se observa que uno de los desconocidos ingresa al lugar y luego lo saca por la fuerza, mientras otro lo intimida con un arma de fuego. Después, el hombre fue obligado a subir a una motocicleta y trasladado hacia una zona rural.

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Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer ambos hechos y ubicar a los responsables armados.