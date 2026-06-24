Deportes

Este sería el próximo rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada y con una fecha de anticipación, ahora el equipo nacional debe definir su posición en el grupo K y depende de las combinaciones de resultados en la última jornada

Guardar
Google icon
La Selección Colombia se convirtió en la nueva clasificada a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La Selección Colombia se convirtió en la nueva clasificada a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La Selección Colombia logró el primer objetivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que era clasificar a los dieciseisavos de final, y lo hizo de manera anticipada tras el triunfo por 1-0 sobre la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, en la noche del 23 de junio.

El combinado nacional ahora analiza cuál será su próximo rival en la segunda ronda, pues depende de dos cosas para definirlo: su posición en el grupo K al terminar esta instancia y los resultados en las otras zonas, porque así es como se arma el cuadro de los 32 mejores en el certamen.

PUBLICIDAD

Todo quedará para la tercera jornada del campeonato de la FIFA, en la que se registrará uno de los partidos más esperados y será entre Colombia y Portugal, debido a la cantidad de solicitudes para comprar boleta, las nóminas y el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Colombia y su próximo rival

Lo primero a tener en cuenta es que, a diferencia de los otros mundiales, en la edición de 2026 los cruces solo se establecen dependiendo de los mejores terceros, pues en algunas combinaciones puede darse un partido, como cambiarse el rival a última hora por diferencia de gol.

En ese caso, Colombia debe asegurar el primer puesto del grupo K para verse con uno de los terceros de las zonas D, E, I, J o L, lo que se conocerá por cómo avance esa última jornada a disputarse entre el 24 y 27 de junio en los 12 grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

PUBLICIDAD

Colombia se une a Estados Unidos, México, Francia, Alemania y Argentina, al sumar seis puntos en los dos partidos - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Colombia se une a Estados Unidos, México, Francia, Alemania y Argentina, al sumar seis puntos en los dos partidos - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Tricolor, en este momento, enfrentaría a Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia, que se ubican en esa casilla tres.

En caso de que Colombia sea segunda o tercera del grupo K, se vería con un conjunto de la zona L, pase lo que pase, y por ahora sería Ghana, con cuatro puntos, o el líder, Inglaterra, con cuatro unidades, algo que aclara un poco más el camino de los cafeteros en la segunda ronda, en darse ese escenario.

Inglaterra y Ghana no se hicieron daño y empataron sin goles por el Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Inglaterra y Ghana no se hicieron daño y empataron sin goles por el Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Un hecho que llama la atención es la situación de los Black Stars, pues solo les bastaría un punto frente a Croacia en la última jornada para pelear el cupo como segundo o uno de los mejores terceros con una envidiable cifra de cinco unidades.

Partido trabajado en Guadalajara

La Selección Colombia venció 1-0 a la República Democrática del Congo en Guadalajara y aseguró su pase a la segunda ronda del Mundial. El gol llegó al minuto 75, con una definición de Daniel Muñoz tras asistencia de Juan Fernando Quintero.

El encuentro se jugó casi por completo cerca del área africana y tuvo como figura al arquero Lionel M’Pasi N’Zau, que sostuvo el empate durante buena parte del partido. En la primera etapa, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó la posesión y generó asociaciones por el sector izquierdo, pero el marcador se mantuvo 0-0.

Daniel Muñoz marcó el único tanto, en el segundo tiempo, para darle los tres puntos a los dirigidos por Néstor Lorenzo y el tiquete a los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

En el complemento, Lorenzo movió el banco: Quintero ingresó por James Rodríguez y Jhon Córdoba reemplazó a Luis Javier Suárez. Tras el 1-0, a Luis Díaz le anularon dos acciones que terminaron en gol, una por falta y otra por fuera de lugar.

Con el resultado, Colombia quedó instalada en la fase siguiente y enfrentará a Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. en Miami; ese partido definirá el primer lugar del grupo, mientras que RD Congo se verá con Uzbekistán en simultáneo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección República Democrática del Congo Mundial 2026Colombia vs. RD CongoSelección Colombia rivalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Con anotación de Daniel Muñoz en el minuto 76, la Tricolor resolvió un partido lleno de opciones desperdiciadas y un rival muy defensivo, lo que llevó al límite el trabajo ofensivo de los cafeteros

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

La Tricolor necesitó un gol para superar a los africanos en Guadalajara, clasificar a los dieciseisavos de final y resolver un partido complicado

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

La Tricolor superó por la mínima diferencia a la República Democrática del Congo en un partido reñido y deslucido. Daniel Muñoz fue el héroe de la jornada

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Usuarios en redes sociales convirtieron el encuentro en tendencia digital, destacando con humor las atajadas del arquero rival, las jugadas más tensas del partido y diversas reacciones virales que circularon durante y después del compromiso

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras el partido ante la República Democrática del Congo

Luego del encuentro en el estadio de Guadalajara, todo quedó listo para la pelea en la última jornada para definir los clasificados a los dieciseisavos de final

Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras el partido ante la República Democrática del Congo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Deportes

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras el partido ante la República Democrática del Congo