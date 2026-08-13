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Gustavo Petro reconoció que firmó el divorcio con Verónica Alcocer y aclaró su situación sentimental: “Libre y separado. Punto”

El expresidente colombiano confirmó públicamente su estado civil y solicitó que nadie decida sobre su “vida íntima y personal”

Para las elecciones presidenciales de 2026, Verónica Alcocer y Gustavo Petro decidieron no asistir juntos - crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia
Por ejemplo, para las elecciones presidenciales de 2026, Verónica Alcocer y Gustavo Petro decidieron no asistir juntos - crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia
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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, se pronunció en sus redes sociales sobre su estado civil y su situación legal para poder moverse fuera del país.

A través de una publicación en su perfil de X, el exmandatario abordó los rumores sobre relación matrimonial con Verónica Alcocer y pidió respeto por sus decisiones personales.

“En innumerable oportunidades he visto periodistas asignándome parejas sentimentales. Decidir sobre una pareja sentimental es cuestión solo de dos personas y de nadie más”, señaló el exmandatario.

Ahí mismo, Petro aseguró que su situación actual es la de una persona libre y separada, y pidió que no le atribuyan relaciones que no existen.

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“Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella deciden, nadie más. En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”, afirmó.

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