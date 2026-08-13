Bogotá alertó vacíos en norma nacional de vehículos eléctricos livianos: habría falta de control y dificultades para su implementación

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, solicitó al Ministerio un registro y verificación en vía para aplicar la Resolución del 4 de agosto de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá expresó sus principales preocupaciones y observaciones al Ministerio de Transporte tras la expedición de la Resolución 20263040030675 del 4 de agosto de 2026, que reglamenta la Ley 2486 de 2025 y establece el marco nacional para la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana (Velmpu).

Si bien la entidad reconoce el avance que representa la creación de una clasificación oficial para los vehículos de micromovilidad, advierte sobre vacíos prácticos y riesgos que podrían impactar la seguridad y el control en la capital.

La nueva reglamentación define a un Velmpu como todo vehículo de una sola plaza o sillín, con potencia máxima de 1.000 vatios y velocidad de fábrica de hasta 40 km/h. Si alguno de estos parámetros se supera, el vehículo pasa a ser un ciclomotor, el cual debe matricularse, contar con Soat y licencia de conducción, y circular por la calzada.

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El marco normativo introduce por primera vez una distinción clara entre vehículos no automotores y automotores, diferenciando bicicletas, patinetas, monociclos y triciclos eléctricos, así como vehículos de motor ligero.

La reglamentación nacional define a los Velmpu como vehículos de una sola plaza o sillín, con potencia máxima de 1.000 vatios y velocidad de fábrica de hasta 40 km/h. - crédito Secretaría de Movilidad

Riesgos y vacíos señalados por la Secretaría de Movilidad

Según la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la principal inquietud radica en la dificultad para identificar y verificar en vía estos vehículos por parte de los agentes de tránsito. La clasificación de los Velmpu depende de características técnicas (peso, potencia, velocidad máxima y tipo de propulsión) que no pueden ser comprobadas visual o fácilmente en la vía pública, ya que la norma no crea un registro nacional ni un sistema oficial de consulta.

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Aunque se contempla la implementación de una lámina de identificación obligatoria a partir del 1 de enero de 2027, la ausencia de un registro centralizado limita la capacidad de control y verificación de las autoridades, lo que podría facilitar la circulación de vehículos que no cumplen los requisitos legales.

Otra preocupación relevante es la incorporación de nuevos vehículos eléctricos a la infraestructura destinada a bicicletas convencionales. La reglamentación permite que vehículos eléctricos de hasta 1.000 W y 40 km/h de velocidad, de una sola plaza, circulen por la cicloinfraestructura, siempre que no superen los 25 km/h en ese espacio.

Según la secretaría, esto genera riesgos por la diferencia de velocidades y características técnicas entre los usuarios, lo que podría incrementar la siniestralidad y la vulnerabilidad de ciclistas y peatones. La entidad considera necesario fortalecer la señalización, pedagogía y control en estos corredores para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

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Bogotá evaluará corredores con mayores riesgos y reclama medidas para verificar en tiempo real los vehículos eléctricos y regular el manejo de baterías de litio durante la implementación de la norma - crédito cortesía de la Secretaría de Movilidad de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá advierte que, aunque la Resolución nacional establece límites y requisitos técnicos, la falta de un sistema de registro y verificación dificulta el control efectivo en la vía y puede propiciar el uso indebido de la cicloinfraestructura por parte de vehículos que superan los parámetros permitidos.

Puntos clave de la reglamentación nacional

La Resolución del Ministerio de Transporte crea una clasificación oficial de los vehículos de micromovilidad, diferenciando entre automotores y no automotores. Entre los automotores, se incluyen las bicicletas eléctricas, monociclos eléctricos y vehículos de movilidad personal de categorías A y B, los cuales pueden circular por la cicloinfraestructura si cumplen los límites de potencia y velocidad. Por su parte, los vehículos de motor ligero y ciclomotores deben matricularse, portar Soat y licencia, y circular por la calzada.

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La normativa establece requisitos mínimos de seguridad para los Velmpu, como sistemas de frenado, iluminación frontal y trasera, avisador acústico, limitador de velocidad, visualizador de batería y velocidad, luces direccionales y mecanismos que impidan la manipulación de la velocidad máxima. También exige el uso de casco certificado y prendas retrorreflectivas en condiciones de baja visibilidad, así como la prohibición expresa de circular por andenes o infraestructura peatonal.

Para la circulación recreativa y deportiva, la velocidad máxima permitida es de 25 km/h en espacios designados, y hasta 40 km/h en vías calzadas. Igualmente, la regulación define cómo deben transportarse estos vehículos en sistemas de transporte público y aborda la gestión ambiental de baterías y componentes, incluyendo lineamientos para el manejo de emergencias asociadas a baterías de litio.

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La resolución establece un periodo pedagógico de tres meses para socializar la nueva normativa, durante el cual no se impondrán sanciones y se privilegiará la información y el acompañamiento a los ciudadanos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte liderarán estas acciones de divulgación.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió que la falta de un registro nacional dificulta identificar y verificar en vía las características técnicas de los vehículos eléctricos de micromovilidad - crédito Secretaría de Movilidad

Desafíos para la implementación en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá valoró la consolidación de un marco normativo claro, pero insiste en la necesidad de medidas complementarias que permitan verificar en tiempo real las características técnicas de los vehículos y responder a los riesgos específicos que se presentan en la capital.

Entre los aspectos críticos, señala la urgencia de regular los protocolos de seguridad para el manejo de baterías de litio en casos de inmovilización y la importancia de que la innovación en movilidad se acompañe de reglas claras, verificables y con capacidad de control real.

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La entidad anunció que analizará técnicamente los corredores y puntos con mayores riesgos y, de ser necesario, adoptará medidas territoriales permitidas por la regulación para garantizar la seguridad vial. Bogotá acompañará la implementación de la normativa y promoverá la pedagogía, el control y la protección de los actores más vulnerables de la vía, al tiempo que reconoce la importancia de nuevas alternativas de movilidad urbana.