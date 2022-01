Ritmo Salvaje, serie de Netflix protagonizada por Greeicy Rendón, ya tiene fecha de estreno

Ritmo salvaje

En la mañana de este martes 18 de enero, Netflix lanzó el videoclip de ‘Ta’ Bueno’ del dueto colombiano Ꭰawer 🇽 Ꭰamper, un adelanto más de lo que será ‘Ritmo Salvaje’, la nueva producción de esa plataforma que tendrá entre sus protagonistas a Greeicy Rendón. La historia, que estará cargada de baile, reguetón y drama, se estrenará el próximo dos de marzo 2 de marzo, de acuerdo con lo que se informó.

“Como yo no soy apegada a muchas cosas, pues se me facilita despedirme. Con nostalgia, pero se me facilita. Pero sabía que iba a llegar este momento donde iba a empezar a recordar, empezar a (…) sí, a recordar lo que sucedió porque ya sucedió (...) Regresar a convivir cone sta hermosa profesió fue maravilloso. Aprendí muchísimo. Este ritmo salvaje me obligó a despegrme y desconectarme de un ritmo de expectativas, personajes y colectivas. Me permito soltar y dejar fluir. Gracias”, detalló Greeicy sobre la serie a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La nueva producción cuenta con la dirección de Simón Brand, Rafa Martínez y Andrés Beltrán y con la actuación de Paulina Dávila; Martina la Peligrosa; Juan Manuel Guilera; Sergio Herrera; Cristina Warner; Angela Cano; Sashua López; David Palacio; Elisa Torrente; Alejandro Buitrago y Kevin Bury Andrés Juan Hernández, entre otros. La serie contará con ocho episodios, fue grabada en Bogotá, Colombia, y producida por Caracol Televisión S.A. De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, la serie relatará las vivencías de dos grupos de jóvenes de mundos totalmente apuestos que resultan enfrentados por su pasión frente al baila.

“Dos grupos de jóvenes que se encuentran en una etapa decisiva en sus vidas, pues tendrán que escoger el camino que quieren para su vida. Habrá amor y rebeldía, pero también sorpresas en el desenlace de estas historias (...) A estos jóvenes les apasiona el baile y la actuación. Unos se enamorarán, otros se rebelarán, y todos, al final, definirán su camino, su futuro y su identidad más allá de lo que su entorno, sus familias y hasta ellos mismos esperarían”, se lee en la sinopsis de la seria.

“Con Ritmo Salvaje haremos un homenaje al reguetón en una picante historia llena de música, baile y rivalidades. Dirigida por Simón Brand (Paraíso Travel, Mentes en blanco) y protagonizada por Greeicy Rendón y Paulina Dávila, la serie comenzó a grabarse el pasado 15 de marzo en Bogotá y llegará pronto a la plataforma”, afirmó Netflix sobre la serie.

“Ritmo Salvaje. Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo recuerdos una chimba. Un equipo apasionado detrás de cada detalle y de cada personaje”, comentó Rendón en la mañana de este martes en su cuenta de Instagram.

La serie, además, cuenta con la idea original de Juliana Barrera y con el guión de Jhonny Ortiz, Diego Vivanco. Tiene la producción ejecutiva de Arlen Torres y está bajo la coproducción de Dago García, Catalina Porto, Simón Brand y Amparo Gutiérrez. Juan Carlos Franco, Santiago Otoya son los directores de fotografía de la serie y Oscar Navarro el diseñador de producción. María Andrea Rangel se desempeña como la directora de arte.

“Ser colombiano es también contar esas historias que nos hacen sonreír, recordar, pensar, y que nos permiten vernos reflejados en pantalla. Y como para gustos, los géneros, queremos anunciar nueve producciones locales ¡que nos harán sentir a todos más colombianos que nunca!”, se lee en uno comunicado de prensa de Netflix en el que se expusieron las producciones creadas desde el país que estarán próximamente al aire, como ‘Ritmo Salvaje’.

“Amores. Demasiado agradecidos con Dios y la vida por esta gran oportunidad. Música por estos servidores. Para Netflix. Mil gracias por allá oportunidades y la buena vibra”, escribió el dueto musical compuesto por Ꭰawer 🇽 Ꭰamper.





