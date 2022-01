En Italia le dieron con todo a James: “Otro paquete que querían para contentar a Ancelotti en Napoli” REUTERS/Alex Pantling

A pesar de que el futbolista colombiano, James Rodríguez, está recuperando su nivel teniendo la regularidad que quería para entrar en el radar de la Selección Colombia, su nombre es noticia en las últimas horas por una fuerte crítica que recibió desde territorio italiano, luego de que fuera incluido en una lista de fichajes fallidos por el Napoli en temporadas anteriores.

Y es que para nadie es un secreto que en el año 2019 la carrera del cucuteño cayó en un declive pues, a pesar de que tenía la posibilidad de quedarse en el Bayern Múnich, el equipo más grande de Alemania y uno de los más importantes del mundo, su decisión fue pedirle al club bávaro que no ejerciera la opción de compra que estaba pactada con el Real Madrid.

Luego de esto, James Rodríguez tuvo la esperanza de volver a encontrar su mejor versión con el equipo merengue, club en el que brilló tras llegar en 2014 como una de las contrataciones más caras de la historia. Sin embargo, no tuvo las mismas oportunidades y, al ver que no estaba dentro de los planes del entrenador, decidió buscar nuevos rumbos.

Ahora bien, a pesar de que eso ya es historia superada para el jugador, recientemente se comentó en la prensa italiana de lo ocurrido en esos momentos, ya que, aunque su nombre no tenía nada que ver en unas críticas realizadas a diferentes jugadores que actúan en ese país, si recordaron la posible llegada del cafetero a la Serie A.

Y es que en Italia querían hablar del poco efecto que ha tenido el futbolista mexicano Hirving Lozano en Napoli, de quien se creía iba a ser el reemplazo ideal para Insigne. No obstante, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y su fichaje, concretado por 47 millones de euros, ha sido bastante criticado.

Pero, ¿Qué tiene que ver esto con James?

Todo se remonta a lo ocurrido tras su salida del Bayern, pues fueron varios los rumores que apuntaban a que el colombiano sería uno de los escogidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti para llegar al Napoli. A pesar de los contactos y la cercanía que existía entre el ‘cafetero’ y el entrenador, las directivas de decantaron por el joven atacante de PSV Eindhoven, Lozano, quien en su momento fue el fichaje más caro en la historia del club (ahora es Osimhen, por 70 millones).

Ante esto, en las últimas horas el periodista Liberato Ferrara, del canal público 87TV, realizó una fuerte crítica al mexicano, no sin antes tirarle un dardo al ‘10′ de la Selección Colombia.

“Lozano tenía que ser el punto fuerte de la gestión de Ancelotti, pues el mexicano costó 40 millones y más bien fue un fiasco total. (...). Napoli lo tomó para contentar al entrenador (Carlo Ancelotti), quien estaba descontento porque no se compró a James Rodríguez, otro paquete que iba a reemplazar a Insigne”, mencionó al comunicador.

En Italia le dieron con todo a James: “Otro paquete que querían para contentar a Ancelotti en Napoli” REUTERS/Alex Livesey

Cabe recordar que James regresó al Real Madrid para posteriormente, en 2020, fichar por el Everton de Inglaterra, club que tenía como entrenador a Carlo Ancelotti; uno de los padrinos de Rodríguez durante su carrera.

“El Napoli creía que había comprado un campeón y, en su lugar, compró un jugador normal. Lo único que puede hacer es correr detrás de una pelota. En lo que se recuerda, no ha marcado un gol memorable o tantos decisivos”, añadió Ferrara en contra de Lozano.

Envigado habría demandado a Al Rayyan por el fichaje de James Rodríguez

El pasado 22 de septiembre de 2021, el futbolista colombiano James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Al-Rayyan de Catar, procedente del Everton de Inglaterra, poniendo así fin a su exitosa carrera por el fútbol europeo. En las grandes ligas de Europa vistió las camisetas del Porto (Portugal), AS Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), dejando gratos recuerdos en cada uno de esos equipos.

Las dudas que quedaron en el aire respecto a su fichaje tuvieron que ver principalmente por el costo del mismo, pues desde el club de Liverpool nunca se confirmó la cantidad de dinero recibida por el colombiano.

Ahora, de acuerdo con lo informado por Transfermarkt, portal especializado en fichajes y avalúo de jugadores, Al-Rayyan pagó un total de ocho millones de euros para concretar la llegada del cucuteño; una cifra que sorprende debido a la valorización que tenía James en ese momento, pues según el mismo portal su pase costaba alrededor de 28 millones de euros.

Sin embargo, y aunque todo parecía normal inicialmente, en las últimas horas se conoció, de acuerdo con Noticias RCN, que Envigado, club donde James hizo los primeros pasos de su carrera, denunció a Al-Rayyan por la contratación del futbolista.

En un diálogo con el medio mencionado, Ramiro Ruíz, presidente de Envigado, confirmó que interpusieron una demanda en contra del club catarí.

“El tema no fue con Al-Rayyan fue con Everton, con Al-Rayyan no se ha tocado el tema, nosotros ya hicimos demanda y estamos esperando decisión de FIFA, con Everton si nos dijeron que había sido gratis, pero con Al-Rayyan no hemos tenido noticias, pero ya la demanda está interpuesta por parte de nuestros abogados”, les manifestó.

Y es que, aunque muchos no entiendan el porqué de la solicitud del club cafetero, todo tendría que ver por los famosos derechos de formación, reconocimiento que se le hace a los equipos donde los jugadores inician profesionalmente.

“Mecanismos de solidaridad, el derecho que tiene cualquier equipo donde se haya desarrollado y formado el jugador. En cada transferencia hay un porcentaje de dicho traspaso que será el 5% en total que será repartido en los clubes donde se formó el jugador y James Rodríguez se formó aquí, en esa instancia es un derecho que tenemos, mecanismo de solidaridad”; comentó el presidente de la entidad a Noticias RCN.

SEGUIR LEYENDO: