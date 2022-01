En su debut en el Abierto de Australia, Camila Osorio cayó ante Naomi Osaka

María Camila Osorio debutó en el Australian Open 2022 ante Naomi Osaka en el Rod Laver Arena. Fotos: WTA (Jimmie48 Photography) / Robert Deutsch (USA TODAY Sports)

En Melbourne, la colombiana María Camila Osorio cayó con parciales de 6-3, 6-3, en su debut en el cuadro principal ante la japonesa Naomi Osaka.

Osaka impuso condiciones desde el primer momento siendo más veloz en sus saques ante Osorio quien acudió a la defensa para contener el impulso de su rival.

Sin embargo, la derrota de la colombiana no fue amarga: Osorio le rompió una vez el servicio a Osaka, además de que su determinación le granjeó el aplauso del público australiano.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 17, 2022 Colombia's Camila Osorio in action during her first round match against Japan's Naomi Osaka REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Ante su derrota, la Federación Colombiana de Tenis en Twitter envió el siguiente mensaje: “Una experiencia para seguir creciendo @CamiOsorioTenis compitió ante Naomi Osaka, pero cayó con parciales 6-3, 6-3 en su debut en main draw en Melbourne. #AusOpen”.

También la organización del Abierto de Australia destacó la combatividad de María Camila Osorio en un tweet ilustrado con uno de los mejores momentos de la colombiana ante Osaka: “You have to love the determination How fun is @CamiOsorioTenis to watch #AusOpen • #AO2022″.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 17, 2022 Japan's Naomi Osaka in action during her first round match against Colombia's Camila Osorio REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Como reportó Infobae Colombia, este fue el primer enfrentamiento de una tenista ‘cafetera’ ante una campeona de Grand Slam en más de cuatro años.

Una confrontación de este tipo se vio por últimas vez por parte de Mariana Duque, quien en 2017 enfrentó a la australiana Samantha Stosur, en el WTA 1000 de Madrid.

La colombiana María Camila Osorio tuvo su primer duelo de 2021 en uno de los grandes luego de superar el covid-19, enfermedad que superó sin aparentes secuelas físicas durante su enfrentamiento con Naomi Osaka: “Me siento muy bien, me tocó parar un par de días por la parte física, me costaba respirar, pero ya estoy bien y entrenando. El cambio de horario no me ha dado duro, he podido descansar y he tenido buena adaptación”, sostuvo en declaraciones entregadas a El Tiempo.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 17, 2022 Colombia's Camila Osorio in action during her first round match against Japan's Naomi Osaka REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Frente a las experiencias del 2021, la colombiana aseguró que representó un avance importante en su carrera profesional. El año anterior inició en el puesto 186 del ranking WTA y actualmente aparece en la casilla 50, es decir, ascendió 165 posiciones: “Esta pretemporada fue muy buena, me ayudó mucho para enfocarme en aspectos que quería trabajar, que aún estoy mejorando. Vamos bien y por buen camino”.

Resultado del partido entre la colombiana María Camila Osorio vs. Naomi Osaka en Abierto de Australia

El último torneo de María Camila el año pasado fue el WTA 250 de Tenerife. Allí alcanzó la mejor victoria de su carrera, imponiéndose a la ucraniana Elina Svitólina (7-5, 3-6, 2-6), por ese entonces número seis del mundo. En la final terminó cayendo frente a la estadounidense Ann Li en sets corridos (6-1 y 6-4).

Cabe recordar que María Camila Osorio Camila Osorio se mantuvo como la mejor colombiana en el ranking WTA en el puesto 55 de 2021. Y por el lado de la línea masculina, Daniel Galán, fue el mejor de los hombres, pues sigue en la casilla 120. Ahora, la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quedaron ubicados en la décima posición con 5.525 puntos cada uno.

Ante esta buena situación, la colombiana expresó que se encuentra preparándose físicamente para el año de competencias que será el 2022. “Eso me puede ayudar para evitar lesiones y otras molestias que se presentan por el agotamiento, la intensidad, los viajes, partidos y la preparación de los duelos, lo que genera un desgaste bastante alto”, contó Osorio, quien inició el año de su consagración en Australia, dejando un buen sabor de boca a la afición y a los expertos.

