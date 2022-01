María Camila Osorio debuta en el Abierto de Australia: fecha y hora del partido contra Naomi Osaka

María Camila Osorio debutará en el Australian Open 2022 ante Naomi Osaka en el Rod Laver Arena. Fotos: WTA (Jimmie48 Photography) / Robert Deutsch (USA TODAY Sports)

María Camila Osorio afrontará un duro debut en el Abierto de Australia 2022. La tenista colombiana se medirá contra la japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam y número 14 en el ranking de la WTA, en el primer día de acciones en el complejo deportivo Melbourne Park.

Este será el primer torneo de la temporada para Osorio, quien tuvo que bajarse del WTA 250 de Adelaida por contagiarse de covid-19. Tras la incertidumbre por su estado de salud, esta confirmó días atrás que podría participar en el primer Grand Slam del año luego de recuperarse. En la última semana, la cucuteña de 19 años avanzó en su preparación para enfrentar el inicio del certamen.

El sorteo dictaminó que su rival será Osaka, la cual ha sido campeona del Abierto de Australia en 2019 y 2021. En la final del año pasado se impuso ante la estadounidense Jennifer Brady con parciales 6-4 y 6-3. La jugadora asiática viene de disputar el Melbourne Summer Set 1, donde avanzó hasta las semifinales. En dicha instancia debía medirse contra la rusa Veronika Kudermétova, sin embargo, no pudo presentarse debido a una lesión abdominal.

Fecha y hora para ver el partido:

En las últimas horas, la programación definió que María Camila Osorio jugará ante Naomi Osaka este domingo 16 de enero en el Rod Laver Arena, como parte de la primera ronda del cuadro femenino. Se estima que el duelo sea a las 8:30 p.m (hora colombiana), aproximadamente.

Horario confirmado para el partido de María Camila Osorio contra Naomi Osaka (Australian Open 2022). Captura de pantalla

Recordemos que la organización del cuadro principal se vio retrasada por el caso de Novak Djokovic, quien finalmente no podrá jugar el torneo. Luego de que tres jueces de un panel del Tribunal Federal de Australia decidieran cancelarle la visa, el serbio, tenista número uno del mundo, fue deportado. Incluso podría someterse a una sanción para no entrar a dicho país en los próximos tres años.

Cabe destacar que la organización del Abierto de Australia distinguió a Osorio como una de las estrellas en ascenso a seguir en el torneo: “La colombiana fue una de las seis adolescentes que terminaron la temporada dentro del top 100 (cumplió 20 años en diciembre)”, publicó la página web.

De acuerdo con la información del periodista, Fabian Valeth, este será el primer enfrentamiento de una tenista ‘Cafetera’ ante una campeona de Grand Slam desde hace más de cuatro años. La última había sido Mariana Duque, quien en 2017 enfrentó a la australiana Samantha Stosur, en el WTA 1000 de Madrid.

Captura de pantalla

En la antesala del partido, Osorio manifestó que estos últimos días ha mejorado su condición de salud tras superar el covid-19. “Me siento muy bien, me tocó parar un par de días por la parte física, me costaba respirar, pero ya estoy bien y entrenando. El cambio de horario no me ha dado duro, he podido descansar y he tenido buena adaptación”, sostuvo en declaraciones entregadas a El Tiempo.

Frente a las experiencias del 2021, la colombiana aseguró que representó un avance importante en su carrera profesional. El año anterior inició en el puesto 186 del ranking WTA y actualmente aparece en la casilla 50, es decir, ascendió 165 posiciones: “Esta pretemporada fue muy buena, me ayudó mucho para enfocarme en aspectos que quería trabajar, que aún estoy mejorando. Vamos bien y por buen camino”.

El último torneo de María Camila el año pasado fue el WTA 250 de Tenerife. Allí alcanzó la mejor victoria de su carrera, imponiéndose a la ucraniana Elina Svitólina (7-5, 3-6, 2-6), por ese entonces número seis del mundo. En la final terminó cayendo frente a la estadounidense Ann Li en sets corridos (6-1 y 6-4).

