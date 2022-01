Reinaldo Rueda explicó el por qué no tuvo en cuenta a Teófilo Gutiérrez para el amistoso de la Selección Colombia

Reinaldo Rueda explicó el por qué no tuvo en cuenta a Teófilo Gutiérrez / ARCHIVO

La Selección Colombia enfrentará este domingo a Honduras en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en un partido que servirá como preparación a la fecha doble que tendrá al final de mes por las Eliminatorias Sudamericanas. Para este cotejo, Reinaldo Rueda optó por una convocatoria con gran presencia de futbolistas del Fútbol Profesional Colombiano, aunque se destaca una ausencia bastante importante: la de Teófilo Gutiérrez.

Y es que, aunque se creía que el nombre del barranquillero sería uno de los principales de la lista, finalmente el caleño optó por no llamarlo al compromiso que se disputará en territorio norteamericano. Caso contrario ocurrió con jugadores como Harold Preciado y Andrés Colorado del Deportivo Cali; Fredy Hinestroza, Daniel Giraldo, Germán Mera, Miguel Ángel Borja y Homer Martínez del Junior de Barranquilla; Andrés Llinás, Andrés Felipe Román y Stiven Vega de Millonarios, y Yerson Candelo y Sebastián Gómez de Atlético Nacional. Mientras que Juan Fernando Quintero, Yimmy Chará y ‘Chicho’ Arango fueron la cuota ‘extranjera’ del equipo.

Ahora bien, para nadie es un secreto que durante la última temporada ‘Teo’ fue uno de los emblemas de Rafael Dudamel en el campeonato de Deportivo Cali, pues demostró gran nivel y se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol al seguir vigente a pesar de su edad. Ante esto, el entrenador de la Tricolor fue consultado en rueda de prensa sobre la decisión de no tenerlo en cuenta y el DT dejó clara su postura.

“Teo ha tenido partidos extraordinarios, que siempre en los meses anteriores, incluso antes de pasar al Deportivo Cali, estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos con la situación del comparativo entre otros jugadores, como es la tarea mía de seleccionar entre los mejores y por eso, por no querer irrespetar a Teo que es un gran jugador, para esta convocatoria no lo consideré”, comentó Rueda.

El seleccionador nacional no desconoció la experiencia y capacidad que tiene el delantero del Deportivo Cali, así que también dejó la puerta abierta para una posible convocatoria en un futuro.

Pero la polémica de ‘Teo’ no era la única, ya que otro tema por el que fue consultado Reinaldo es por qué dentro de la convocatoria no apareció ningún jugador del Deportes Tolima, campeón del primer semestre del FPC y subcampeón en el segundo, a lo que este respondió.

“Tuvimos jugadores que marcaron positivo. Tuve la oportunidad de hablar y felicitar a Hernán Torres, fue muy meritorio lo que hizo el Tolima, por eso no pudimos contar con algunos jugadores”.

Colombia vs Honduras

Desde el cuerpo técnico de la Selección Colombia se consideró que Honduras “será un rival exigente” para los jugadores, por lo que el partido amistoso de este domingo será de gran importancia para los próximos compromisos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar. Los cafeteros recibirán a Perú el 28 de enero y visitarán a Argentina el 2 de febrero. Para Rueda, Honduras, ya eliminada de la lucha en la Concacaf por un cupo en Catar 2022, “está en otro proyecto”, de cara al futuro, lo que plantea una exigencia mayor. “Nos obligará a examinarnos”, mencionó.

Así mismo, el caleño no se olvidó de su compatriota, Hernán Darío Gómez, a quien elogió por el proceso que adelanta con los ‘catrachos’. “Lleva pocos meses, tiene una nómina equilibrada. Hacen buen fútbol, será una buena evaluación”, sentenció Rueda, quien recordemos también fue seleccionador de Honduras.

El partido entre colombianos y hondureños se jugará este domingo 16 de enero desde las 5:30 p.m., hora colombiana, en el Estadio DRV PNK, de Estados Unidos, antes de dar inicio a la doble jornada de las fechas de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

