Video: La Liendra reveló el motivo por el que vendrá su finca y qué hará con el dinero que recaude

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, que recientemente aclaró los rumores de una posible mala relación con su exmánager, hizo una revelación a través de su cuenta de Instagram donde contó cómo fue que adquirió su finca ubicada en inmediaciones de Pereira y el motivo por el que la vendería.

Según mencionó el influenciador, la finca fue comprada cuando sostenía la relación con Luisa Castro, por lo que Mauricio Gómez invirtió sus ahorros que consistían en 900 millones de pesos y aseguró que eso es lo mismo que está pidiendo pese a que han pasado dos años desde su compra y en algo tendría que haberse valorizado.

“Al otro día de haber comprado la finca, tuve problemas con esa persona y todo terminó. Yo me preguntaba qué iba a hacer con esta finca, estaba despechado, acababa de tener el accidente de la camioneta con el man de la moto, pelado porque había gastado todos mis ahorros… y lo peor, yo ya no quería la finca porque yo estaba en Pereira y compré la finca por la relación que tenía pero al no tener esa relación ya no me interesaba vivir en Pereira ni en la finca”, mencionó el generador de contenido a través sus redes sociales.

Despechado, sin dinero y con el problema del accidente a sus espaldas, ‘La Liendra’ relató que justo en ese momento recibió una llamada de La Segura quien lo invitó a trasladarse a vivir del todo a Medellín y que se reunirían varios influenciadores a generar contenido en una misma residencia.

“Me vine para Medellín a cambiar el chip pero le dije a mi mamá: ‘Mami por qué no se vienen con las niñas para la finca y me la cuidan’ – aclarando que su mamá ya tenia su propia casa en La Tebaida – y concentró todos sus esfuerzos en trabajo para comprarse su propio apartamento”, continuó su relato el pereirano.

Mientras su trabajo como influenciador crecía en Medellín, conoció a su nueva pareja y con quien actualmente sostiene una relación así como tuvo la oportunidad de conocer a otros influenciadores que se convirtieron en sus grandes amigos.

Cuando logró cumplir su sueño de tener su propio p.h en Medellín del cual aseguró que próximamente mostrará cómo avanzan las obras de remodelación, le dijo a su mamá que vendería la finca que ella le estaba cuidando y la reacción de su madre fue ponerse a llorar y decirle que no la vendiera pues ella se sentía muy bien viviendo allí.

“Sin darme cuenta, mi mamá se me había adueñado de la finca. Recordemos que mi mamá tenía su casa en La Tebaida y la finca era mía, le dije a ella que me la cuidara, pero me la cuidó tanto que no quería que la vendiera y que se la dejara a ella o eso me hizo entender”, puntualizó el generador de contenido.

Pero los planes de la mamá de Mauricio Gómez cambiaron, pues aunque la finca ahora era de su propiedad, a ella no le gustaba vivir en Pereira sino en La Tebaida por lo que el influenciador tomó la decisión de venderla y comprará otra en la ubicación que le gusta a su mamá.

Con el dinero de la venta le comprará una nueva casa a su mamá

Las reacciones al contenido compartido por el pereirano no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información divulgada en las redes sociales de ‘La Liendra’. Allí, ya supera las 32.000 reproducciones y más de 1.200 ‘me gusta’. Entre los comentarios que han expresado los usuarios de Instagram, algunos apuntan a que él siempre ha hecho lo imposible por darle lo mejor a su mamá.

