Procuraduría regaña a funcionarios públicos en Medellín por participar en revocatoria contra Quintero

Daniel Quintero. En la foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

En ejercicio de la función misional preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde, a los secretarios de despacho, gerentes, trabajadores y particulares disciplinables del conglomerado público de Medellín, Antioquia, abstenerse de intervenir en actividades y controversias políticas, en concordancia con lo señalado por el ente de control en la Directiva Nº 016 del 02 de septiembre de 2021, respecto a las prohibiciones para los funcionarios públicos de cara a los procesos electorales.

La Procuraduría, al conocer que se encuentra en curso un proceso de revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle (2020 – 2023) como alcalde de Medellín, instó a cada uno de los servidores públicos a observar una conducta dentro de los límites que establece la Constitución, la ley estatutaria 1557 de 2015 y la jurisprudencia aplicable para este tipo de procesos electorales.

Así mismo, en el memorando enviado a los funcionarios públicos se señala que: “… se exhorta y se llama al cumplimiento a todos los empleados públicos, trabajadores oficiales y particulares disciplinables que estén adscritos a la administración central o a las entidades descentralizadas directas o indirectas de la Alcaldía de Medellín, frente a normatividad que propende por la reglamentación de la participación en política”.

El Ministerio Público reiteró el estricto cumplimiento en lo consagrado en las directivas de la Procuraduría, en virtud de las cuales deben abstenerse de utilizar la autoridad para ponerla al servicio de una causa política, presionar a subalternos para el apoyo a campañas, utilizar los elementos del servicio público o información reservada para las actividades del proceso electoral, realizar contribuciones a partidos, difundir propaganda de movimientos, ofrecer beneficios directos o disponer del horario de trabajo para propósitos políticos.

Daniel Quintero señaló que renunciará al cargo en caso de perder en la revocatoria

Los paisas irán una vez más a las urnas para decidir si su alcalde, se queda o se va. Si bien aún no se conoce la fecha de la revocatoria, la duda ha emergido acerca del día en que los habitantes de Medellín realizarán dichos comicios electorales.

Según Semana, Nicolás Farfán Namén, registrador delegado para el plano electoral, explicó que la decisión de esta fecha pasa por las manos del gobernador del departamento, Aníbal Gaviria. Incluso estas elecciones podrían realizarse el 13 de marzo, día de las legislativas, aunque miembros del Centro Democrático piden que sean realizadas el 12, mediante una idea de austeridad en costos.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los términos para elegir dicha fecha podrían cambiar, destacando que Medellín fue designado como distrito especial para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, dicha decisión implicaría al presidente Iván Duque, para la asignación de la fecha electoral.

Así, el gobernador de Antioquia se encuentra a la espera de la decisión y toma de medidas específicas por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral), que determinarían si es Gaviria o Duque, quien convoque a los medellinenses a las urnas, para vivir la fiesta electoral desde una mirada atípica y aislada del periodo para las elecciones regionales que normalmente se realiza en el país.

Quintero dialogó con el director de Red+ Noticias y aseveró: “La revocatoria para hacerse efectiva, tiene que ganar el sí y tiene que haber un umbral. Pero yo he dicho que incluso si no se logra el umbral, en ese caso lo que yo haría sería dar un paso al costado si llega a ganar el sí, así no se logre el umbral”.

