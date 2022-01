Denuncian la muerte de un abuelo por presunta negligencia de un agente de tránsito en Cali

Hay indignación por la muerte de un abuelo en Cali. El caso se conoció este viernes 14 de enero gracias a un video altamente divulgado a través de las redes sociales.

En el clip, Jessica Portillo, gerente del Hogar Geriátrico que lleva el mismo nombre, denunció que un agente de tránsito la detuvo y no dejó que continuara su camino pese a que llevaba a un adulto mayor en delicado estado de salud.

De acuerdo con el relato de la mujer, ella se pasó un semáforo en rojo debido a que el abuelo que estaba transportando estaba al borde de la muerte y era urgente llevarlo a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

Al pasar el semáforo en rojo, el agente de tránsito la detuvo por cometer una infracción. Aunque ella le explicó la situación, el funcionario tomó las cosas con calma y se dedicó a imponerle el respectivo comparendo.

La mujer angustiada decidió sacar su teléfono para grabar lo que estaba ocurriendo y ese fue el video que se hizo viral. “Estoy aquí con este agente de tránsito, mírenlo, tengo un abuelo enfermo en el carro y él se atreve a pararme que porque me pasé un semáforo en rojo. Me dice que me va a pedir una ambulancia, me dice que me va a inmovilizar el carro, llevo aquí más de 10 minutos con el abuelo ahí enfermo”, dice la Portillo en el video.

Posteriormente le reclama al agente de tránsito y lo llama “inhumano” por no permitir que ella continuara el camino hacia un centro médico para que el adulto mayor recibiera atención.

El abuelo efectivamente falleció

Luego de que se hiciera viral el primer video, Jessica Portillo subió un nuevo clip en el que informó que efectivamente el adulto mayor, que ella transportaba cuando fue detenida por el agente de tránsito, falleció.

“Ese video que hice ojalá el tránsito lo vea, porque quiero decirle que el abuelo se murió. Tal vez no sea culpa suya señor agente, no es culpa suya que el señor se haya muerto, pero minutos son esenciales a veces para salvarle la vida a alguien”, dijo Portillo en el segundo video que, por supuesto, también se hizo viral en las redes sociales.

“Por eso no se llamó la ambulancia sino que apenas yo llegué a la casa me llevé al abuelo, por eso era la urgencia”, añadió la mujer en medio del llanto.

La respuesta de las autoridades

Este viernes el secretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, pidió excusas a los familiares y allegados de la persona que falleció y aseguró que esa nunca fue la intención del agente de tránsito al detener el vehículo y seguir el protocolo que se aplica cuando alguien viola una señal de tránsito.

“Reitero las excusas a los familiares y a las personas cercanas de quien falleció. No fue la intención, siempre desde el cuerpo de agentes de tránsito lo primero es salvaguardar la vida”, dijo el funcionario.

Además, aseguró que la mujer que grabó el video no tenía una actitud adecuada pues en vez de priorizar el estado de salud de la persona que iba al interior del vehículo, se dedicó a alegar que uno de los ocupantes del carro hacía parte de las autoridades de salud de Cali.

