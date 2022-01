El regreso de ‘Yo me llamo’ castigó la involución del imitador de Sergio Vargas

Tomada de Canal Caracol en vivo

El regreso del reality musical que busca el doble perfecto marcó una nueva oportunidad para los concursantes que desean ganarse el jugoso premio de 1.200 millones de pesos y convertirse en la nuestra estrella de la imitación en Colombia. Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez regresaron al escenario recargados para analizar milimétricamente cada una de las presentaciones.

El capítulo de este 11 de enero comenzó presentando a los 15 concursantes que todavía quedan en competencia y quienes tendrán que demostrar que si se llaman como su artista favorito. En esta oportunidad, Sergio Vargas, Nacho y Bruno Mars se enfrentaron en escenario para descubrir quién iría a la noche de eliminación y quien cantaría para ganarse 20 millones de pesos en la gala de premiación.

El primero en presentarse fue Sergio Vargas, quien se llevó un regaño de los entrenadores que le recalcaron los errores más comunes que cometes y lo describieron como un “muñequito”.

“A mí se me dificulta mucho la coreografía porque a mí nadie me enseñó a bailar”, mencionó el imitador.

Con la canción ‘La Ventanita’, el imitador no logró convencer a los jurados pues fueron más los errores que cometió en su presentación, que los aciertos. Amparo le recalcó que su interpretación fue muy rápida.

“¿Qué pasó en estas vacaciones Sergio? Llegaste como persiguiendo algo, como las notas musicales, como que te alcanzaban, como que te iban a atrapar, como que una desesperación impresionante, te faltó perrenque, viaje, porque este merengue es muy sonado y es lo que más famoso hizo Sergio porque no es de él, pero lo hizo famoso. Necesita de mucha alegría y no administraste bien el aire”, mencionó la actriz y jurado el concurso.

La segunda presentación de la noche estuvo a cargo de Nacho, a quien los entrenadores le destacaron sus ganas de comerse el escenario y el compromiso que ha tenido para evolucionar su personaje. Sin embargo, luego de su presentación con la canción ‘Nadie sabe’, la diva de los colombianos destacó que ya es hora de cambiarle el look porque con ese mismo se fue de vacaciones.

Otro de los comentarios positivos que tuvo el artista fue por parte de Yeison Jiménez, quien destacó: “Tú no te imaginabas lo que iba a pasar contigo en el transcurso de este gran programa, no te lo creías. Cada detalle que se te ha dicho cuenta y te ha vuelto tan artístico, tan dinámico que te elevó, te ves muy bien, bajaste de peso, los tatuajes y eso te lo digo para que sigas creyendo en ti, este personaje te va a traer muchas bendiciones”.

El maestro César Escola también se despachó en comentarios positivos para el ‘Chamo de las mil voces’, pues la personificación para ‘Nacho’ ha sido compleja y, además, destacó que transmitió mucha alegría y seguridad.

Para cerrar la gala de bienvenida a 2022, se presentó en el escenario Bruno Mars. En esta nueva etapa de la competencia, los entrenadores debieron complementar lo que ya sabe el imitador como tocar el piano y su excelente voz, con el baile pues según mencionaron, ha venido en decadencia en este aspecto de sus presentaciones.

Con la canción ‘Finesse’, el imitador se robó los aplausos del público y las ovaciones por parte de Amparo Grisales.

“Me encantan tus anillos, me encanta que estés con todos esos detalles, me encanta que estés con tus cadenas, a mí me gusta el pelo y me gustaría que con los agudos que son súper influencia de Michael Jackson que es súper funky, me gustó mucho, me gustó el acento de calle y me encantó el coro que es más soul”, concluyó Amparo Grisales.

Al final de esta presentación, el concursante que irá a la gala de premiación será ‘Nacho’ y el sentenciado para la noche de eliminación fue Sergio Vargas.

