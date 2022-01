Egan Bernal, blanco de bromas que relacionan sus rupturas amorosas con su carrera profesional

Egan Bernal amplió su contrato con INEOS Grenadiers por cinco temporadas más. Foto: Twitter @INEOSGrenadiers

Recientemente se conoció que Egan Bernal firmó una extensión de contrato con el equipo Ineos Grenadiers por cinco temporadas más.

La noticia fue celebrada por el ciclista a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje manifestando su felicidad por continuar en ese equipo.

“Acabo de tomar una decisión muy importante en mi vida profesional y personal. Con mucho orgullo les quiero contar a todos que he firmado un nuevo contrato con @ineosgrenadiers de 5 años, probablemente mis más importantes y fructíferos como ciclista, así que ya se imaginarán la importancia de esta decisión”, escribió Egan en una publicación de Instagram.

Posteriormente, habló un poco sobre su carrera y lo que significa para él. “Llevo 4 años en este equipo, prácticamente llegué siendo un niño y acá me han visto crecer, ganar, perder, aprender, caer y levantarme... Me han visto en lo más alto del ciclismo y también cuando no podía ni terminar carreras. He cometido errores, grandes errores y me han tenido paciencia; Hemos tenido disgustos obvio. Muchas veces incluso me han regañado como un papá puede hacerlo con su hijo. pero todo esto hace que a la hora de firmar haya sido un sin fin de emociones”.

Y añadió: “El respeto que tengo a Dave Brailsford y a cada persona de este equipo es enorme, y quiero que se sientan orgullosos de mi, demostrarles con hechos que todo ha valido la pena. Hoy me siento feliz, he hecho más de lo que una vez soñé. Gané un Tour De Francia y un Giro De Italia Acá, y acá me quedo”, concluyó.

Aunque la mayoría de sus seguidores y amigos lo felicitaron por la renovación en el contrato, hubo un comentario que llamó la atención. Se trata del mensaje que dejó el también ciclista Camilo Castiblanco en el post.

“La relación más estable que has tenido te felicito bebé”, escribió el joven, al parecer como una sátira haciendo referencia a la vida amorosa del deportista.

El actual campeón del Giro de Italia no dio tiempo y le salió al paso a su colega. Los ciclistas dieron de qué hablar a los internautas pues se sacaron los trapitos al sol.

“Pero al menos yo no tengo un divorcio encima y yo sí fui a firmar los papeles a la notaría y no me haga hablar más”, respondió Egan Bernal.

Los seguidores de Egan no se quedaron atrás y se unieron a la polémica. Algunos solo se burlaron por el comentario de Castiblanco, mientras que otros aprovecharon para desahogarse y hablar de las relaciones que ha tenido el ciclista.

“Así es, no valora a buenas mujeres, se le subió la fama a la cabeza y cree que puede irrespetarlas como quiera, felicito a Mafe por darnos ejemplo de amor y propio y reclamar lealtad de cualquier hombre”, escribió una internauta sobre el comentario de Castiblanco.

De otro lado, algunos usuarios de la red social se dedicaron a aclarar que ambos ciclistas son amigos desde hace mucho tiempo y por eso hacen ese tipo de bromas.

“Camilo Castiblanco es ciclista también, uno de los mejores amigos de Egan, por eso lo colorido y pesado de las charlas entre los dos”, “lo mejor del día... @eganbernal grande entre los grandes.... da lástima ver algunos que no saben de amistad cariño y camaradería”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

