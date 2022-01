Avanza revocatoria en Medellín: Registraduría rechazó impugnación del alcalde Quintero

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

En oficial: la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, avanzará y serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas si sacan al mandatario de su cargo. La confirmación fue emitida este 10 de enero por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tenía hasta esta fecha para responder a una impugnación presentada por Quintero, la cual no prosperó.

La Registraduría detalló en un nuevo informe técnico que los grupos ‘Pacto por Medellín’ y ‘Medellín Cuenta Conmigo’, promotores que impulsan la revocatoria de mandato, reunieron cerca de 133.000 firmas. Esta cifra no dista mucho de la cantidad de firmas avalada en diciembre, cuando se emitió un primer informe.

En concreto, en este último reporte se indica que de los 383.685 registros analizados, la Registraduría validó 132.908. Esta cifra supera la totalidad de las firmas que se necesitan para que la ciudadanía sea convocada a las urnas, pues el requerimiento exigía que fueran un poco más de 91.000.

Con estos datos, el paso a seguir es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita una resolución en la que se certifique que lo invertido por el comité promotor de la revocatoria durante su campaña viene de fondos legales. Una vez se cumpla el requisito, los ciudadanos podrán ser convocados a las urnas cuando la Gobernación de Antioquia lo indique.

Mientras el proceso avanza, el viceministro del Interior, Carlos Baena, será garante de la revocatoria desde su puesto como alcalde ad hoc. El funcionario se encargará de este tema, mientras Quintero sigue ostentando su cargo para los otros temas que competen a la ciudad.

A pesar de la confirmación de la Registraduría, Quintero sigue denunciando irregularidades en el proceso de revocatoria. El mandatario sostiene que las firmas recolectadas por sus opositores no son reales y señala que las entidades estatales no le dieron acceso a las planillas para que su equipo de grafólogos las comprobara.

“La Registraduría rechazó nuestra impugnación de las firmas de la revocatoria y no permitió que nuestros grafólogos accedieron a las firmas originales”, escribió Quintero en Twitter una vez se reveló el nuevo informe de la Registraduría este lunes.

En el pasado, Quintero ya había asegurado que las firmas eran falsas y que las personas fueron suplantadas.

“En sólo 24 horas: 3000 ciudadanos han reportado haber sido suplantados: Usaron sus cédulas y nombres y los expusieron públicamente sin su autorización para fomentar una Revocatoria Fraudulenta”, escribió Quintero el pasado 31 de diciembre.

Aunque Quintero y sus allegados señalan que las firmas son falsas, sus opositores y quienes se mantienen en mitad de la discusión no lo consideran imposible. Las dudas estarían relacionadas a que la popularidad y aprobación de la gestión de Quintero no ha sido la mejor. Justo a finales de octubre se publicaron resultados de la encuesta Invamer y en estos se puede ver que el mandatario medellinense no es muy bien visto.

Quintero tiene una aprobación del 56 % y el 38 % no está de acuerdo con su gestión. Apenas más de la mitad de los medellinenses lo aprueban, aunque esta cifra es más alta que la anterior, pues su gestión de agosto fue mucho más baja (46 %). De hecho, los resultados del sondeo anterior lo convirtieron en el primer alcalde en ser desaprobado mayoritariamente en la capital de Antioquia tras 27 años de encuestas. Es de mencionar que en los mencionados meses fue que se adelantó la recolección de firmas para la revocatoria, lo que pudo haber influido.

