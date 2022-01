Gustavo Petro estrechó lazos con Pedro Sánchez y el Psoe en España

Presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y Gustavo Petro

Con un espaldarazo del más alto nivel de la política española concluyó el lanzamiento de la campaña presidencial en el exterior de Gustavo Petro. En la tarde de este lunes 10 de enero se reunió con el jefe de gobierno de ese país, Pedro Sánchez, en su calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero de España (Psoe).

La reunión se desarrolló, según informó el partido de gobierno, en la sede socialista principal del Psoe en la calle Ferraz, que se dio poco después de que el área económica y el propio Sánchez discutieron una reforma laboral que plantean adelantar.

En el encuentro con Petro estuvieron presentes Santos Cerdán León, secretario de Organización del PSOE y diputado del Congreso por Navarra; así como Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, quien coordinó con Jorge Rojas y la Colombia Humana la reunión. Por el lado del candidato colombiano, lo acompañó el también senador Armando Benedetti.

“Estrechamos lazos para llevar a cabo políticas progresistas en Latinoamérica que garanticen el desarrollo de sociedades justas”, señaló el partido Psoe a través de redes sociales al compartir las fotografías de la reunión, las cuales también compartió Sánchez en sus redes oficiales.

Gustavo Petro en el Psoe

En la discusión se compartieron posiciones sobre los procesos electorales que se avecinan en Colombia, la situación en el país tras cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz, e intercambiar políticas y propuestas que se adelantan políticamente.

Se convierte así Petro en el primer candidato presidencial en la campaña 2022 recibido por un jefe de Estado, con un apoyo del Psoe que lidera el gobierno y la izquierda en España a la candidatura del Pacto Histórico, que llegó a ese país para iniciar la convocatoria del voto extranjero a sus listas al Congreso de la República.

En su paso por Madrid, Petro también visitó a Felipe González, expresidente de la península y líder histórico del Psoe, en su gira para convocar a la izquierda internacional. “Seguimos trabajando para generar progreso para Colombia y crear oportunidades para las colombianas y colombianos”, sostuvo sobre el encuentro el senador Benedetti.

Armando Benedetti, Gustavo Petro y Felipe González

Esta no es la única reunión de alto nivel de Petro en España. También se reunió con funcionarios del gobierno como Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía, con quien sostuvo una conversación en la mañana de este lunes. “Hoy he tenido el placer de reunirme con Gustavo Petro, con el que he conversado sobre los vientos de esperanza que recorren América Latina. Estoy segura de que el futuro pasa por que (sic) nuestras sociedades democráticas aseguren justicia social, paz y convivencia”, escribió la funcionaria en Twitter.

Después, el candidato del pacto se entrevistó con Ione Ibarra, ministra de Derechos Sociales de España. “Fructífero encuentro con Gustavo Petro, en el que hemos abordado la situación actual en América Latina y particularmente en Colombia. Coincidimos en la necesidad de avanzar en una agenda de paz y de generación de oportunidades con los #ODS y #Agenda2030 como principal referente”, escribió la representante española.

Petro inició su campaña en Barcelona el pasado 7 de enero, en el que empezó también las reuniones de alto nivel. Ese día desayunó con la alcaldesa Ada Colau que representa a la izquierda de la capital de Cataluña, quien aseguró que desde ese país siguen con mucho interés los procesos de “cambio y esperanza en Latinoamérica”.

Al final de la tarde, el senador y candidato Gustavo Petro participará de un evento en el Auditorio UGT de Madrid, donde estarán presentes el y las candidatas al Congreso en el exterior del Pacto Histórico, Gener Usuga, Natalia Munevar y Karmen Ramírez. Así mismo, el Partido Comunista de España acompañará el evento, ha convocado a sus partidarios a asistir y ha anunciado la participación del secretario general Enrique Santiago y el movimiento Izquierda Unida.

SEGUIR LEYENDO: