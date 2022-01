“Usted ha incendiado con violencia y odio el país”: Miguel Uribe a Petro

Miguel Uribe Turbay Colprensa

El trino de Gustavo Petro tildando de “sinvergüenza” a Miguel Uribe Turbay provocó que el candidato al Senado por el Centro Democrático lanzara fuertes acusaciones contra el líder de Colombia Humana.

Todo empezó porque en los últimos días el uribismo se indignó por el presupuesto de funcionamiento que tuvo para 2021 la Comisión de la Verdad, uno de los componente que nació del Acuerdo Final de Paz para que el país tenga un documento histórico sobre lo que pasó durante el conflicto armado colombiano.

El expresidente Álvaro Uribe fue el primero en cuestionar la suma que tuvo esa entidad transitoria para su funcionamiento. “Muy difícil la austeridad en Colombia, los costos de La Habana, que no llegan a la ciudadanía, son inmensos”, señaló.

En seguida, miembros del Centro Democrático lo acompañaron al criticar que 116.992.092.190 de pesos es una cantidad de dinero inmensa para el organismo, que tiene presencia territorial en 12 regiones del país.

Entre ellos estuvo el candidato al Senado por ese partido Miguel Uribe Turbay, quien aseguró: “$117.000.000.000 (117 mil millones) en 2021 fue el costo de la Comisión de la Verdad. Vergonzoso. ¿Petro, Fajardo, Galán, Robledo, y Claudia, por qué guardan silencio? Solo reclaman austeridad cuando les conviene”.

En respuesta, el precandidato Gustavo Petro tildó de “sinvergüenza” a Uribe Turbay.

En respuesta, Miguel Uribe señaló a Petro de querer incendiar el país. “Sinvergüenza ud que pretende reescribir historia del país al que ha incendiado con violencia y odio. Sinvergüenza ud que pretende destruir la misma democracia que lo indultó. Sinvergüenza ud que calla ante corrupción y violencia que le conviene”, escribió el político.

El presupuesto de la Comisión de la Verdad

Dentro de los gastos de la Comisión se ven dos grandes rubros: gastos de funcionamiento y gastos de investigación. En los primeros se señala los gastos del personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos que suman: 75.832.300.000; mientras que el gasto del segundo suma un total de: 41.159.792.190.

Ante la indignación que creo la publicación de dicho presupuesto en redes donde muchos colombianos han criticado a Francisco de Roux y el mecanismo, por lo que Mauricio Katz, director administrativo de la Comisión de la Verdad habló con W Radio para hacer algunas aclaraciones.

“A mi no me interesa entrar en la discusión si el presupuesto es alto o no. Me gustaría recordar que la comisión es un mecanismo temporal que finalizará en el mes de agosto y que el presupuesto que entregó el Estado colombiano tiene el propósito de cubrir el funcionamiento de la comisión en todo el territorio nacional, por lo que tenemos 28 sedes en lugares apartados y en las ciudades del país, además, tenemos 400 personas en los 32 departamentos”, anotó el funcionario haciendo énfasis en que el gasto se encuentra justificado de forma minuciosa por el esfuerzo de cubrir a toda Colombia, incluso, espacios donde ni siquiera existe presencia estatal.

Además, contó que si se han hecho algunas propuestas y se han adaptado políticas para ahorrar en el presupuesto pues son conscientes del ahorro que esta haciendo el Estado, por lo que no tienen marco de seguridad, autos u otros gastos adicionales al del funcionamiento normal.

“Como una señal de austeridad me gustaría resaltar que la sede central de la comisión funciona en la antigua sede del Ministerio de Justicia a un costo de 0 pesos para el Estado, entonces, siempre hemos recibido el 30 o 40 % menos del presupuesto que hemos solicitado al Ministerio de Hacienda. Un ejemplo, es que para 2022 solo recibimos $70 mil millones para ocho meses y si se compara con otras entidades, se darán cuenta que tenemos un presupuesto muy bajo”, puntualizó Katz.

Aclaró que los costos corresponden a actividades globales que exigen el trabajo de diferentes personas (traductores, analistas, psicólogos y demás expertos); y trayectos complejos por ríos, quebradas, selva, bosque y lugares donde usualmente el transporte es escaso.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

