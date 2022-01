La Segura reveló que tuvo una recaída en su estado de salud

Tomada de Instagram @la_segura

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo del entretenimiento digital como La Segura, hace algunas semanas contó que estuvo alejada de las redes sociales por cuenta de los múltiples quebrantos de salud producidos tras un episodio que vivió en noviembre de 2013, cuando a sus 20 años recibió una herida de bala en su espalda que le dejó graves secuelas.

Según contó el pasado 7 de noviembre, una afección que comenzó por la planta de sus pies en las que sentía como si se le estuvieran quemando, la obligó a acudir al médico, sin embargo, ella era consiente que lo que le estaba ocurriendo tenía que ver con el problema que quedó y tomó las cosas con calma.

Asimismo, en ese momento señaló que tuvo miedo porque, aunque los biopolímeros que tenía inyectados en sus glúteos no eran precisamente los que estaban afectando su salud, si estaban comenzando a comprometer el 30 % del músculo en la parte alta.

“He llorado y gritado. Todo ocurrió después de ponerme a trabajar por dos días en mi casa. El doctor tras ver la resonancia me dijo que el dolor no era causado por los biopolímeros, sino por mi lesión medular”, manifestó la influenciadora a través de sus ‘InstaStories’ en diciembre de 2021.

Recientemente, la generadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram que nuevamente había tenido una recaída en su salud, en esta oportunidad porque tuvo un accidente en la ducha que la obligó a asistir de urgencias. Además, señaló que fue sometida a un procedimiento quirúrgico del que no dio muchos detalles.

“Ya estaba mucho mejor del dolor con la operación que me habían hecho, pero me volví a lastimar tras sufrir una caída en la ducha. Entonces, acabo de salir de otro procedimiento”, puntualizó la vallecaucana a través de sus historias de Instagram.

“Acabo de salir de procedimiento con mi angelito de doctor que me tocó: Francisco Villalobos, de los mejores especialistas en dolor. Le he cogido un gran cariño. no solo como profesional sino por el ser humano que es. Gracias doc por ser parte de este proceso tan difícil”, agregó la generadora de contenido.

En las imágenes que rápidamente fueron replicadas por diferentes portales de entretenimiento, se puede observar a la caleña recostada sobre una camilla y con vestimenta de carácter quirúrgico. Allí, la publicación ya supera los 3.900 ‘me gusta’ y cerca de 200 comentarios, de los cuales destacan algunas críticas por grabarse desde la sala de cirugía por lo que muchos aseguran que se trataría de contenido para generar visualizaciones en sus redes sociales.

“Si se hace selfies desde la clínica entonces es porque está generando contenido”, “De corazón deseo que se mejore, solo quienes tienen ese problema de columna saben del dolor que se siente”, “Que peligro una caída en la ducha, de buenas que está contando el chiste”, “Eso le pasa por andar burlándose de la Rendón”, “Te deseo pronta recuperación nene”, entre otros comentarios.

La parodia al embarazo de Greeicy Rendón

El pasado 3 de enero, la generadora de contenido conocida como La Segura divirtió a sus seguidores con una parodia con todo lo que ha conllevado el embarazo de la cantante Greeicy Rendón, como por ejemplo, la transmisión que hizo en vivo con su prometido, Mike Bahía, cuando aseguró sentirse como una top model, más que cuando tenía marcado su abdomen.

Con base en esto, La Segura incluyó su montaje en el que luce con un disfraz de embarazada e imita a la cantante, pero soltando desde el humor un texto que dice:

“Me siento como una albóndiga con patas, en serio. La verdad, literal, me siento más fea que un camión por debajo, es impresionante, esto es una cosa como super mágica. Yo parezco una nutria, pero con el colon inflamado, vea la madre que sí. Ella divina, regia, dizque tomándose fotos con su vaca, más bien en esa foto yo sería la vaca…”.

