¡Increíble! Plástico en bebidas de Crepes & Waffles y Cosechas

En redes sociales se registró un video sobre un reclamo en la cuenta de Twitter de Crepes & Waffles Colombia, por una cliente en Salitre Plaza, un centro comercial en Bogotá, donde se puede evidenciar un pedazo grande de plástico que sale del jugo que le sirvieron en el restaurante.

Hola Sindy lamentamos mucho lo sucedido. Nos interesa mucho conocer detalles de tu caso ¿nos puedes escribir por DM con tu nombre, teléfono y punto de venta desde el que te atendimos, por favor? ¡Gracias por ayudarnos a mejorar! — Crepes&Waffles (@CrepesWafflesCo) January 6, 2022





La respuesta del establecimiento fue la siguiente: “Cada cliente con disposición a compartir con nosotros su experiencia, es una oportunidad para mejorar. Te reiteramos nuestras disculpas. Tu caso quedó registrado con el número 101666 y será atendido por el área de servicio al cliente. Ellos se pondrán en contacto contigo.“

Hasta aquí quedó el proceso y por el momento no se dice más sobre lo ocurrido.

El 14 de febrero de 2021, un caso más se conoció sobre plástico en la comida, esta vez por parte de la marca Cosechas.

La cliente captó los residuos luego de, que al momento de tomar el jugo, sintió plástico en la bebida. El producto se recibió por medio de la plataforma Rappi desde el punto del establecimiento situado en Galerías.

Plástico en jugo Cosechas Foto: Cliente





La persona escribió a la plataforma para quejarse del hecho y en respuesta le dijeron que informarían lo sucedido a Cosechas.

Según un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) en comunidad con la Universidad de Newcastle, Australia, mostró que en promedio una persona puede ingerir hasta cinco gramos plástico semanalmente, una cantidad que equivale a comerse una tarjeta de crédito.

A través del agua, del aire y los alimentos, dependiendo de los hábitos de consumo.

Este reporte analizó los datos recogidos por 52 artículos académicos publicados en revistas científicas, afirmó que la sal, la cerveza, los crustáceos, pero sobre todo el agua potable son alimentos y bebidas que contienen microplásticos, es decir, partículas de plástico que miden menos de 5mm.

El agua subterránea, la superficial, la potable del grifo y hasta la embotellada contienen restos de este material con cifras que alcanzan las 1769 fibras, o partículas, por cada 500ml.

Michael Alexander, Gerente Regional de Campañas en WWF explicó que se analizaron muestras de agua embotellada y de agua grifo de Cuba, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Líbano, Noruega, Eslovaquia, Suiza, Uganda y Estados Unidos.

La cantidad de ingesta del agua varía según la región “en función de una serie de factores que incluyen el tratamiento de aguas residuales, de residuos sólidos, los niveles de industrialización, etc.”, confirmó Alexander.

La cerveza y la sal con 10 y 11 fibras de microplástico por 500ml, respectivamente, lo que Michael explicó: “da la casualidad que son esos los alimentos que se han examinado con cierto rigor, pero no hay razón para creer que otros alimentos no estén contaminados. Estos estudios simplemente no han sido publicados todavía.”

Otro alimento analizado por la ciencia son los mariscos, especialmente los moluscos filtradores, que si se consumen a diario podrían aportar unos 0.5 gramos de microplásticos: “esto se explica por el hecho de que los moluscos – después de haber pasado su vida en mares contaminados por plásticos – son consumidos enteros, incluido su sistema digestivo”, señaló el informe.





