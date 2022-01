Sergio Henao aún no define su futuro: “Si no consigo nada en Europa sería el fin de mi carrera” / QHUBEKA

Luego de que el equipo sudafricano de ciclismo, Qhubeka-NextHash, confirmara mediante un comunicado oficial que no formará parte del pelotón UCI WorldTour en el año 2022 “para asegurar el futuro a largo plazo del equipo”, uno de los pedalistas del equipo, Sergio Henao, afectado por la decisión, quedó con la incertidumbre de saber qué pasará con su carrera en los próximos años.

“Nos entristece profundamente confirmar que nuestras esperanzas de competir como equipo UCI WorldTour en 2022 se han acabado”, mencionó el equipo del que hacía parte del antioqueño, en el texto publicado en su portal oficial, dejando claro que no han conseguido encontrar patrocinador para el próximo año.

Así las cosas, varios ciclistas que estaban a bordo del proyecto dirigido por Doug Ryder tendrán que defender un nuevo maillot para la próxima temporada. De hecho, el equipo ha permitido a varios de sus corredores, entre ellos Henao, entablar conversaciones con otros equipos para aclarar su futuro en los próximos años.

Sin embargo, y a pesar de que el antioqueño continúa entrenando, el ‘escarabajo’ aún no ha encontrado equipo para la próxima temporada y esto hace pensar en su posible retiro.

Y es que para nadie es un secreto que Henao, de 34 años de edad, se convirtió en uno de los ciclistas colombianos más sobresalientes de la última década y llegó a integrar el considerado mejor equipo del mundo, Sky, ahora Ineos, en el que fue fundamental para los triunfos de Chris Froome en los tours de Francia de 2016 y 2017. Incluso ganó la París Niza en el segundo de esos años, y estuvo tres veces en el podio de la Vuelta al País Vasco.

No obstante, ante la nueva generación del ciclismo su nombre no ha vuelto a sonar como antes y, más allá de su talento, su futuro en el deporte de las bielas parece estar en peligro.

Ante esto, el corredor dialogó con el diario El Colombiano y dejó claro que, en caso de no encontrar una buena oportunidad en la máxima categoría, se cerá obligado a dar un paso al costado.

“Como el equipo no sigue en el WorldTour y su continuidad no será ni siquiera profesional sino continental, a la fecha no tengo nada. Si no consigo algo en Europa creo que este sería el final de mi carrera”, le dijo al mencionado medio.

No obstante, resaltó que no piensa del todo en eso puesto que aún tiene condiciones para estar compitiendo en las mejores carreras del mundo.

“Es que colgar definitivamente la bicicleta no estaba dentro de mis planes, pues tenía dos años más de contrato con el equipo y todo estaba seguro. Pero la noticia de que se perdía la categoría nos cogió de sorpresa y en lo personal me dio muy duro, más porque fue a fin de año, en el que conseguir nuevo elenco es complicado porque todos están con las nóminas cerradas”, sentenció.

A la espera de poder conseguir un nuevo contrato, Henao comentó que se sigue preparando de la mejor manera para el momento en el que sea contactado por algún equipo.

“Continúo haciendo trabajos de fortalecimiento. Es más, cuando el equipo nos anunció que estaba teniendo problemas siempre tuvimos la esperanza de que los solucionaría como años anteriores y por eso no se paraba de entrenar”.

Henao, que a lo largo de su carrera ha corrido 14 grandes vueltas, algunas de ellas como gregario de lujo del británico Chris Froome en el Sky, también descartó la opción de continuar corriendo en Colombia, como sí lo hizo Darwin Atapuma, luego de correr en equipos de renombre como el BMC.

