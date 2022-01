Carolina Cruz, derretida de amor al escuchar la primera palabra de su hijo Salvador

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Carolina Cruz se ha convertido en una de las celebridades más seguida en las redes sociales, ya sea por los posibles problemas que puede atravesar su relación con Lincoln Palomeque o los diferentes momentos que comparte con sus hijos, sobre todo lo que tiene que ver con Salvador, pues el estado de salud del pequeño ha sido tema de conversación desde que la presentadora compartió los diferentes tratamientos que le realizó para su mejoría.

Recientemente, la exreina compartió a través de su cuenta de Instagram, en donde supera los 6.8 millones de seguidores, la buena noticia de que Salvador había pronunciado su primera palabra. El mensaje que fue acompañado con una postal a blanco y negro de la modelo, cargando en brazos a su segundo hijo, llenó de ternura las redes sociales y conmocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en expresarle diferentes mensajes.

“Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ, yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. Se imaginan lo que siento??? También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD. Feliz Noche”, fue el mensaje con el que acompañó la orgullosa mamá la publicación en su cuenta de Instagram.

Varias de sus colegas no tardaron en reaccionar a la postal y le dejaron emotivos mensajes como es el caso de Carolina Soto, compañera de set, quien le escribió: “Quiero video”, otras como Carolina Ordoñez, Ángela Cardozo, María Juli Correa y Ana Karina Soto también le dejaron algunos comentarios a la presentadora.

“Que emoción, que bendición Ami linda. Los amamos”, “Eso es felicidad”, “Las madres abnegadas por sus hijos siempre son bendecidas. Admiro la tenacidad con la que enfrentas cada cosa”, “Salvador es un bebé sano en el nombre de Jesús”, “Su primera palabra, después no habrá quien lo calle y preguntándolo todo”, “Un lazo más de conexión eterna”, “Tan hermoso, angelito de Dios”, “Me derrite esa preciosura”, entre otros.

La contundente respuesta de su mamá

Desde hace algunos meses, los rumores sobre una supuesta separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque recorre las redes sociales, ya sea una fotografía compartida por separado, videos en los que se les ve distanciados o cualquier pretexto que sirva a sus seguidores, enciende las redes sociales ante la ausencia del padre en los diferentes momentos que comparte Carolina Cruz junto a Salvador en sus redes sociales.

Por tal motivo, su madre, Luz Marina Osorio ha salido a responderle a todos esos internautas que aseguran que la pareja ya no se encuentra conviviendo. El pronunciamiento se dio luego de que una publicación hecha por Gabriela Cruz, prima de Carolina, causara controversia entre sus más curiosos fanáticos, teniendo en cuenta que la joven compartió una foto familiar en la cual también aparece el actor cucuteño.

Así entonces, la mamá de la modelo y empresaria vallecaucana cuestionó a una mujer que comentó: “Yo no entiendo por qué Carolina Cruz (dice) que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces ¿por qué ella lo niega?”.

“No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos? (...) Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y (hasta ahora) me vengo a enterar que no viven juntos”, escribió Luz María en un par de comentarios hechos por medio de Instagram.

