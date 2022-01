El sentido mensaje de Jessi Uribe a Paola Jara por su enfermedad

Paola Jara y Jessi Uribe. Foto: Instagram

Los contagios de covid-19 continúan y en las últimas semanas se ha registrado un aumento en el número de casos reportados, posiblemente a raíz de las reuniones de fin de año. Los artistas no han sido ajenos a esa situación y la pandemia les ha arruinado su participación en varias ferias y fiestas municipales.

Una de las artistas afectadas más recientemente fue la cantante de música popular Paola Jara, quien informó este 2 de enero, a través de redes sociales, que había dado positivo para el virus y tenía que entrar en aislamiento para superar el contagio.

“Sentí unos síntomas leves, me realicé la prueba por prevención y salí positiva; así que siguiendo con los protocolos del Gobierno y por la salud de todos, debo aislarme hasta el 7 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y al público que me entristece demasiado no compartir con ellos”, indicó la artista. Asimismo, pidió a sus fanáticos orar por la salud de aquellas personas que están contagiadas.

Jara aseguró que lamentaba no poder realizar algunos de sus compromisos de inicio de año debido a que debía enfocarse en su recuperación, aunque informó que se mantiene estable y su condición no requiere hospitalización, pero debe cumplir el asilamiento preventivo.

Paola Jara participó el pasado 27 de diciembre en la Feria de Cali, que estuvo afectada por la cancelación de varios artistas y agrupaciones como El Gran Combo de Puerto Rico, debido a contagios de covid-19, e inundó de despecho el estadio Pascual Guerrero.

Pero, aunque no se ha confirmado su ausencia, también está programada para este sábado 8 de enero en la Feria de Manizales, justo después de terminarse el aislamiento, según informó. Allí debería presentarse junto a su prometido el también cantante Jessi Uribe, Cristian Nodal, Nicky Jam, herbert Vargas y el Gran Combo de Puerto Rico.

El cantante de Matemos las ganas le envió un sentido mensaje porque espera compartir tarima con ella, aparentemente porque es uno de los objetivos que se habían fijado para este nuevo año en el Estadio Palogrande en la fiesta de los manizaleños.

“Fuerza mi amor, que esta semana tenemos nuestra primera conquista en Manizales, por lo que llevamos trabajando tanto tiempo. Sé que lo lograremos. Te amooooo”, escribió el bumangués en en la publicación donde incluyó una foto de los dos.

Paola Jara respondió con optimismo a la invitación de Uribe. “Así será con ayuda de Dios mi niño”, escribió y recibió el apoyo de sus seguidores que le enviaron mensajes de aliento para su recuperación, aunque otros dieron por hecho que ya no podría presentarse.

Jessi Uribe ya se encuentra en Manizales desde este fin de semana, debido a compromisos previos. Este domingo 2 de enero, el cantante popular fue el artista del remate de la cabalgata de inauguración en la Carpa Olé junto a El Andariego.

A través de sus historias de la plataforma Instagram, Jara aseguró que “con la ayuda de Dios” estará presente en la Feria de Manizales, donde harán parte del Súper concierto y que es una de las fechas del tour llamado ‘La conquista’.

La cantante ha compartido múltiples mensajes de sus amigos y fans, quienes le piden estar en la Feria de Manizales y le envían mensajes de admiración y apoyo. Paola, por su parte, ha compartido que su compañía son sus dos perros de raza pomerania, llamados Coffe y Mia.

Coffe acompaña a Jara y a Jessi Uribe desde diciembre de 2018. Posteriormente, en la Navidad de 2020, Uribe le regaló una hembra a su pareja, que fue llamada Mía: una perrita Pomerania de color blanco con la que el cantante quiso alegrarle la vida a su pareja, y de paso, celebrar las festividades decembrinas, a quienes les da una lujosa vida.

