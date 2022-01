Primer feminicidio del 2022: un hombre asesinó a su pareja en la noche de año nuevo

En 2020 se registraron en Colombia 77 homicidios y feminicidios contra la comunidad LGTBI, la mayoría de ellos en el Caribe colombiano, de los cuales 27 eran mujeres trans, 14 hombres gays, y 8 mujeres lesbianas, entre otros. EFE/Ernesto Guzman Jr/Archivo

La violencia de género en el país aumentó y generó gran alerta en el año que terminó, pues en un informe sobre feminicidios contra niñas en la región de las Américas y el Caribe que presentó la Fundación Plan en el 2021, Colombia aparecía como el cuarto lugar donde más violencia se ejercía contra la mujer. Dicha afirmación quedo comprobada la noche de año nuevo, en la que se registró el primer feminicidio del 2022 en el país.

De acuerdo con los medios nacionales el hecho que ocurrió en Floridablanca, departamento de Santander se desarrolló en las horas de la madrugada. Humberto Sandoval presuntamente le disparó a su pareja identificada como Mariela Moncada y posteriormente se suicidó. Según el diario regional Vanguardia, los vecinos de la pareja llamaron a la Policía luego de escuchar los impactos del arma de fuego; y cuando llegaron las autoridades hallaron en la escena del crimen dos cuerpos sin vida.

“Inmediatamente después se establecen todas las reuniones con CTI y Policía Judicial con el fin de investigar y esclarecer estos hechos”, explicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga que enfatizó en que por ahora se debe determinar los motivos del crimen, confirmar si efectivamente Sandoval fue quién disparó el arma y a qué hora sucedió el trágico final de la pareja.

Cabe recordar que según la Fundación Plan entre 2015 y 2021 han sido asesinadas 244 niñas y ocho de cada diez han sido víctimas de violencia sexual son niñas. Esto convierte a Colombia en el cuarto país con mayor incidencia de feminicidios en la región.

Además, la Procuraduría General de la Nación aseguró que solo entre enero y agosto de 2021 se registraron 630 casos de homicidios en los que las víctimas fueron mujeres. Según la entidad, estas cifras son graves, aún cuando no puedan catalogarse como feminicidios directamente.

“Las cifras de violencia contra las mujeres no solo asustan sino que duelen. ¿Cuántos más datos no tenemos visibilizados y cuántos no alcanzamos a conocer?”, dijo Margarita Cabello, procuradora General de la Nación.

Simultáneamente, la Defensoría del Pueblo presentó su más reciente Boletín de Violencias Basadas en Género con datos que ha recolectado en el año e indicó, que de esos homicidios reportados ya ha confirmado que 64 casos corresponden a feminicidios. Además, tiene conocimiento de 76 casos por tentativa de ese mismo delito.

La Defensoría detalló que la mayoría de feminicidios ocurrieron en Córdoba, donde se han registrado 12 casos; Santander y Caquetá, reportan seis casos en cada departamento; y Cauca, donde se cuentan cuatro casos. Así mismo, hay un reporte importante de tentativa de feminicidio en Norte de Santander (24), Chocó (8), Cundinamarca (6), Cauca (5) y Santander (4).

Las autoridades indicaron que, infortunadamente durante la pandemia la violencia contra la mujer aumentó considerablemente. De 2018 a 2021 la Defensoría del Pueblo reportó 351 casos de presuntos feminicidios y la mayoría de ellos ocurrieron de 2020 hasta ahora.

“La Defensoría advirtió que las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente el confinamiento, significaron la imposibilidad de denunciar agresiones cometidas en el hogar y que se obligara a la convivencia con los victimarios. Durante 2020 se conocieron 136 feminicidios y 193 tentativas de feminicidio. Y en 2019 habían sido cometidos 68 feminicidios y 125 tentativas de feminicidio. El 2020 fue el año en el que la entidad atendió más casos por esta conducta violatoria”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Por otra parte, los ministerios públicos revelaron que más de 12.281 mujeres han sido afectadas por violencia interpersonal y 24.492 víctimas de violencia intrafamiliar. Durante la pandemia, por ejemplo, aumentaron los casos y los diferentes tipos de violencia: económica en 95 %; patrimonial en 70 %; física en 61 %; psicológica en 43 % y sexual en 31 %.

“Los principales agresores son parejas, exparejas y personas conocidas, por lo que se infiere que la exposición a la violencia se agudiza en el entorno familiar y de confianza de las mujeres. La pandemia visibilizó y profundizó las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos y a una vida libre de violencias y se reiteró que para algunas mujeres el lugar más inseguro es su propio hogar”, explicó la Defensoría.

