Prestadores de servicios de estudios de modelos webcam están en la mira de la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó que, debido a las acciones crecientes de los negocios relacionados al entretenimiento para adultos, particularmente en labores de modelos webcam mediante plataformas como Onlyfans y Cam4, se decidió tener bajo la mira a estos prestadores de servicios. Estas acciones están direccionadas a fiscalizar a estos contribuyentes.

“Las acciones están encaminadas, de una parte, a lograr que quienes presten servicios en Colombia desde el exterior y a través de plataformas tecnológicas, sean personas naturales o jurídicas, cumplan en el país con las obligaciones tributarias que les corresponden y, de otra parte, a verificar que quienes ya están cumpliendo con dichas obligaciones, lo estén haciendo correctamente, acorde con la legislación vigente”, comentó esa entidad al respecto. Según se detalló, Colombia no es ajena a la realidad de ese negocio.

La DIAN explicó que, luego de algunas labores realizadas sobre ese negocio, se ha identificado que existe un cierto número de ciudadanos dedicados a ese servicio que no cumplen con las obligaciones económicas y tributarias que tienen con el país. “Labores previas ya adelantadas por la Dian, han permitido identificar un número de prestadores de servicios de este grupo, que actualmente están incumpliendo sus obligaciones en el país”, se lee en la misiva.

“En el territorio nacional han venido ajustando la legislación con miras a regular las actividades o servicios prestados a través de plataformas tecnológicas, como ya ha ocurrido con transporte, pagos online y entretenimiento, entre otros, con el objetivo de asegurar en el país el cumplimiento de las obligaciones tributarias que les han sido impuestas en el marco de dicha regulación”, de agregó.

La idea es controlar la falta de cumplimiento de compromisos de empresarios de esa área comercial. “Las labores adelantadas hacen parte del compromiso institucional de lucha contra la evasión, para lo cual hace uso de todos los avances tecnológicos, analítica de datos e intercambio de información que facilitan el avanzar e innovar en acciones de fiscalización que se ajustan a las nuevas dinámicas en las que operan los contribuyentes”, se añadió.

Según datos resaltados de la revista Forbes, en Colombia hay más de 500 empresas, dedicadas a ese negocio, constituidas legalmente. El negocio, según el medio económico, hace que Colombia mueva, al año, hasta 40 millones de dólares

“Todo el mundo habla del dinero que mueve el negocio webcam en Colombia, pero muchas cosas no son ciertas. El proyecto del senador Jonatan Tamayo tiene cosas muy buenas en cuanto a la desmitificación de la industria, pero otras no tantas. No creemos que sea necesario que todas las empresas deban estar en una federación, para que así nos regulen”, le explicó Beatriz Quintero, presidente de Asowebcam, a la ese medio de comunicación.

Una modelo webcam puede ganar un salario de entre 200 y 5.000 dólares semanales. De hecho, una empresa dedicada a esto puede tener hasta 150 modelos trabajando con ellos en diferentes turnos. Muchas de ellas, explicó Jhonatan Zapata, abogado de Asowebcam, a la revista, se han profesionalizado, incluso, en aprender nuevos idiomas para la interacción con los clientes que, gracias a internet, pueden ser de cualquier parte del mundo. “No solo se trata de un desnudo, sino de hablar con los usuarios. De establecer una conexión y entretener al público”, destacó.

“Nosotros como estudios somos prestadores de servicio, ellas firman un contrato directamente con una filial europea y esta filial es la que genera ese contrato con ellas. Necesitamos una regularización específica porque estamos en un limbo jurídico. Esto se trata de un trabajo y a la vez no. Las modelos hacen las horas que ellas quieran transmitir, depende de ellas. La subordinación no existe”, declaró Sebastián Medina, CEO del estudio de Amarena, en una entrevista con Noticias Caracol.

