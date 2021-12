María y Emiliano, los nombres más populares para los niños en Colombia en el 2021

Lista de los nombres más registrados en Colombia durante el 2021. Foto: registraduria.gov.co

En el último día del año, la entidad encargada de registrar el hombre de los recién nacidos en el país dio a conocer el ranking de los nombres con los que fueron registrados los niños durante el 2021, dentro de los cuales se vieron algunos vinculados a personajes famosos y otros religiosos.

A pesar que es otro año marcado por la pandemia, la Registraduría informó que afortunadamente ningún padre o madre de familia hizo el intento de registrar algún menor con nombres vinculados al virus, ni acerca del contexto de este. Si no por lo contrario, nombres como María, Emiliano, María José y Juan José, fueron los más registrados por los colombianos este año.

Mientras que, Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy y Bellaflor, nombres menos tradicionales, se han convertido en una opción para los nuevos padres.

A propósito de la temporada decembrina, los nombres bíblicos combinados como José, fueron para 2.379.000 de niños; María, para 3.488.282 de niñas y Jesús lo tienen 455.450 menores, siendo estos tres hombres los que ocuparon los primeros puestos.

Belén y Gaspar también hacen parte de las inscripciones más comunes en el Registro Civil colombiano, y Herodes (9) y Baltazar (511) son los nombres del pesebre con menos registros en este año.

Por otra parte, María, Ana y Sara son los nombres sencillos femeninos más utilizados en Colombia en el 2021; seguidos por Danna, Emily, Mía, Dulce, Emma, Laura y Valery.

A su vez, la lista de nombres sencillos masculinos la lideran Emiliano, Maximiliano, Emmanuel y Santiago; seguidos por Jerónimo, Samuel, Thiago, Mathias e Isaac.

María José, Dulce María y María Celeste vuelven a ocupar el primer puesto este año en la lista de nombres compuestos femeninos, mientras que Juan José, Miguel Ángel y Juan David son los nombres compuestos masculinos más usados por los colombianos.

En cuanto a nombre de personajes famosos y artistas marcó la diferencia en el registro del 2021, pues ahora en Colombia tienen niños con los nombres: J Balvin, Maluma, Yatra, Juanes y Shakira.

En cuanto al reporte de nombres con muy poca probabilidad de tener tocayo, fueron: 6, Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Jolith, Yake, UsNavy o Westinhouse.

María y Emiliano, los hombres con los que más fueron registrados los niños en Colombia durante 2021.

Funcionarios podrán abstenerse de registrar a niños con nombres como: Miperro, Satanás o Judas

El pasado 18 de septiembre, el director nacional de Registro Civil de la Registraduría, Rodrigo Pérez Monroy, informó que los funcionarios de la entidad tienen la potestad para negarse a la identificación de menores con nombres propensos al matoneo.

A pesar de que no existe una manera radical en la que se le limite la elección del nombre a un niño por parte de sus padres, el funcionario informó que en caso que este no sea apto para el menor, los funcionarios de la entidad podrán reservarse el derecho de seguir el proceso considerando que no es propicio.

Según el director de esta dependencia, los funcionarios pueden abstenerse de registrar nombres que podrían atentar contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia, por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor.

En caso de presentarse algún episodio donde los padres tengan un nombre no adecuado, el funcionario registral podrá recurrir a un defensor de menores para que intervenga sobre la denominación que esos padres quieren, “pero los funcionarios notariales no están en la obligación de suscribir ese tipo de nombres”, señaló el director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez Monroy.

Además, en su momento aclaró que, por gusto u ocurrencia de los padres de un recién nacido, no pueden ponerles nombres que a futuro puedan incidir en el libre desarrollo de su personalidad o resulte ser objeto de bullying o matoneo.

“No se niega la inscripción, pero sí, hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, señaló a través de un comunicado Pérez Monroy.





