Asesinaron a un empresario vallecaucano en medio de una cita para pactar un negocio al nororiente de Cali

Asesinan al empresario vallecaucano William Albert Ampudia Cardozoen medio de una cita para pactar un negocio al nororiente de Cali.

El abogado William Albert Ampudia Cardozo, que se dedicaba como empresario de eventos en la capital del Valle del Cauca, resultó asesinado en la tarde de este miércoles, en la ciudad de Cali, cuando se encontraba sobre la Calle 36 con Carrera 17, en el barrio Atanasio Girardot.

Según los testigos de los hechos, relataron a la autoridades que vieron llegar al hombre en un vehículo acompañado de dos menores de edad, unas vez en el lugar que había sido citado para hablar de un negocio, Ampudia sacó su celular realizó una llamada y avisó que ya se encontraba en el lugar.

Según lo informado por las autoridades, el asesinato del hombre de 58 años, se dio cerca de las 4:30 de la tarde, frente a transeuntes del lugar y los dos menores que lo acompañaban.

El diario local, El País, informó que poco después que William Albert atendió la llamada en la que informó que ya había llegado al lugar, un hombre apareció y se le acercó por la espalda propinándole varios disparos en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

“Declaraciones de testigos indican que el hombre iba en compañía de dos sobrinos, uno de ellos un menor de edad, cuando se registró su homicidio”, informó el medio caleño.

¿Quién era William Albert Ampudia Cardozo?

Según el diario regional Q’hubo de Cali, en medio de pesquisas y entrevista conoció que la víctima era un reconocido empresario de eventos, ya que se desempeñaba en coordinar con diferentes agrupaciones artísticas presentaciones en varias discotecas de la ciudad.

Asimismo, el medio logró establecer que el hoy occiso era abogado, y que en octubre del 2019 se había postulado para participar en el Concejo Municipal de Yumbo con el partido de la Alianza Social Independiente.

El reconocido empresario, quien en sus redes sociales posteaba los concierto que organizaba, tras su muerte desató una ola de comentarios expresando pesame por su lamentable asesinato y le exigen a las autoridades que se haga justicia.

“Amigo no puedo creer esto, hace poco estábamos riendo y compartiendo nuestros anhelos para el año entrante, y lastimosamente hoy no estas. Me duele mucho que le hayan arrebatado a su padre a sus pequeños. Que Dios te tenga en su reino”, manifestaron en redes sociales sus amigos.

En otros recientes hechos en el pais, se reportó el asesinato del cantante nariñense Javier Castillo, de la agrupación Changó, quien acababa de participar en el Petronio Álvarez en Cali.

Hombres armados desconocidos asesinaron al cantante Javier Esnaider Castillo Ortiz en el municipio de Barbacoas, donde vivía, en el departamento de Nariño, en hechos que habrían ocurrido durante la noche de este lunes 27 de diciembre.

La Alcaldía del municipio de Barbacoas se pronunció sobre los hechos. “Rechazamos enérgicamente los hechos de violencia que apagaron la luz de vida, del joven artista cultural Snaider Javier Castillo, y exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos. Así mismo nos unimos en profunda solidaridad con todos sus familiares y allegados. En un pueblo donde la cultura se abre espacios a gritos, no vamos a permitir que nuestras voces se silencien”, señaló.

La Agrupación Changó describió al cantante asesinado y miembro de su grupo como un intérprete, dinamizador, investigador, conservador y formador del patrimonio cultural del Pacífico sur colombiano, quien dedicó su talento a exaltar y enaltecer la cultura de su pueblo.

“Su voz, su magia, su personalidad y sus virtudes artísticas han sido silenciadas por la garras de la violencia que día tras día azota a las comunidades de los pueblos Pacífico sur colombiano, truncando los sueños de las juventudes de esta bella región”, manifestó la agrupación que lo acompañó en los últimos años.

