Claudia López respondió a las críticas por decretar el POT de Bogotá y aseguró que los concejales se dedicaron a pelear entre ellos

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Of. de comunicaciones de la Alcaldía.

En medio de una larga polémica, en la que opositores criticaron que la alcaldesa Claudia López tras dar por hecho el POT a través de decreto, lo cual es legalmente válido luego de cumplirse los tiempos pactados para la decisión, la mandataria respondió “que ya son 10 años en los que los bogotanos siguen sin vivienda de interés social, sin colegios, los jóvenes sin oportunidades, hace falta vivienda digna, necesitamos metro, mejor movilidad”.

Asimismo, ante los señalamientos de algunos cabildantes que indican que el nuevo POT es ilegítimo, López indicó en entrevista con Noticias Caracol: “10 años discutiendo, pero llegó la hora de hacerlo. No más debates entre políticos, no más sabotajes. Ni hacen, ni dejan hacer y es que no hay mucho que inventar”.

Además, agregó que su tarea como alcaldesa es dar pie de inicio a las tareas y trabajos de mejoramiento que requiere la ciudad, cosa que no hicieron desde el Concejo.

“Las modificaciones al POT las podía hacer el Concejo, pero el Concejo no se pronunció. El Concejo no hizo su trabajo, durante 90 días ellos tenían la oportunidad de tomar la decisión”, indicó la mandataria al noticiero, explicando que los concejales no lo hicieron, y “como no lo hacen y una ciudad no se puede quedar sin plan, sin norte, sin obras, la ley dice que, si los concejales no toman la decisión, la Alcaldía toma su decisión”.

De igual manera, señaló que el POT que fue decretado está concentrado en pagar la deuda ambiental con la ciudad, por que se plantea hacer la construcción de parques, zonas verdes.

El POT se ha discutido por 10 años y 3 alcaldías. El Concejo negó las propuestas presentadas por las administraciones de Petro y Peñalosa. En cambio nuestro POT tuvo 3 ponencias positivas. Vencido el plazo para su discusión hoy lo adoptamos por decreto, facultad que nos da la ley pic.twitter.com/Ah6okQtZAL — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 29, 2021

“En vez de discutir, lo vamos hacer”: Claudia López

“Los bogotanos de clase media, saben que necesitamos más transporte público, más metro, más cable, más buses eléctricos, más colegios, más hospitales, los vamos hacer, en vez de discutir”, destacó la alcaldesa, en medio de la polémica que generó que no permitirá que se llegara a un consenso en el importante proyecto.

Ante las férreas críticas, entre las que se destacan que no hubo participación ciudadana para la construcción de propuestas, que no tiene un marco jurídico sólido para que se haga efectivo y que fue un hecho autoritario el hacerlo por decreto, López señaló que la mayoría de las críticas la hacen los concejales, quienes según la mandataria tuvieron el tiempo para hacer el trabajo.

Ante la crítica de la exconcejal de Cambio Radical, Carolina Arbelaez, quien manifestó: “es mentira que este POT tenga amplia participación ciudadana, ha sido cuestionado por los ciudadanos, organizaciones sociales, incluyendo el CTPD - Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital”.

La alcaldesa se defendió indicando: “La cabildante Arbelaez dejó el puesto tirado, mandó una carta diciendo ‘radique el POT el año entrante y lo estudiamos’. A los cinco días renunció, dejó el puesto tirado y se fue a hacer campaña política. Eso no se lo merecen los bogotanos”.

Frente a lo dicho por el concejal Germán García, quien señaló que el texto decretado “es un plan absolutamente inconveniente para la ciudad”, le respondió: “entonces por qué dio ponencia positiva, al inicio lo apoyó, ahora dice que no. Ese es el mundo de la mezquindad de los políticos”.

Al finalizar frente a las críticas, López se despachó contra el Concejo y resaltó: “Los bogotanos les pagan un altísimo salario porque trabajen, tuvieron 90 días para hacer ese trabajo, ¿lo hicieron? No lo hicieron porque se dedicaron a pelear entre ellos, bienvenido al mundo de los políticos. No hicieron ni un debate para aprobarlo”.





