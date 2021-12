Rodolfo Hernández a responder en la Procuraduría por insultos a trabajadoras sexuales e irregularidades en su Alcaldía

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

La carrera por la Presidencia del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, estará marcada por dos nuevas investigaciones que enfrenta ante la Procuraduría General de la Nación: una por modificar el manual de funciones para los empleos de la capital santandereana cuando la gobernó y la segunda, por sus polémicas declaraciones sobre las trabajadoras sexuales.

Acerca de la primera investigación, el Ministerio Público lo indagará por las irregulares modificaciones que le hizo al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales con el que la Planta de Personal del Municipio de Bucaramanga empleó a varios ciudadanos.

Esta decisión haría parte del Decreto 066 de 2019, con el que se actualizó y modificó el decálogo antes mencionado, en el que el equipo de gobierno de Hernández habría realizado cambios en el manual sin una revisión previa que justificara o avalara el procedimiento, lo que se enmarca en una falta disciplinaria por parte del exmandatario.

“El Ministerio Público buscará establecer las razones del aparente incumplimiento por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al actualizar y modificar el manual de funciones y competencias laborales sin un estudio previo por parte de la Unidad de Personal que demostrara su necesidad”, señaló la Procuraduría, en testimonios recogidos por el diario regional Vanguardia.

Cabe anotar que como esta investigación es preliminar, el equipo de abogados de Hernández podrá defenderlo con pruebas y material probatorio que demuestre los motivos por los que el hoy aspirante presidencial actuó de esa manera. De no demostrar su inocencia, el Ministerio Público abrirá una indagación formal contra el exalcalde santandereano.

EL OTRO CASO CONTRA HERNÁNDEZ

La segunda indagación, que se conoció temprano en la mañana de este jueves 30 de diciembre, se dieron por sus polémicas declaraciones en agosto de 2019 y que lanzó contra el entonces candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz, a quien comparó con las trabajadoras sexuales.

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, expresó Rodolfo Hernández cuando dirigía los destinos de la capital del departamento de Santander.

La nueva denuncia del hoy deseoso por suceder a Iván Duque en el poder de Colombia llegó al Ministerio Público por un grupo de mujeres de Puerto Wilchez que denuncian sentirse afectadas en su integridad por lo dicho por Hernández.

En este caso, según dio a conocer la emisora BluRadio, la Procuraduría realizó una audiencia de imputación de cargos contra el exburgomaestre y se espera que a finales de enero de 2022 se de inicio al juicio oral donde comparecerá por los sucesos antes descritos.

Ese mismo medio entrevistó al exmandatario, quien no se quiso rectificar de sus controversiales declaraciones, volvió a referirse al modo de empleo de las trabajadoras sexuales y le lanzó nuevos dardos al exaspirante por la Alcaldía bumanguesa.

“Que ellas se sientan ofendidas, pero díganme que no es verdad, ¿a las prostitutas no las manosean? Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, yo con las mujeres tengo toda la consideración que ustedes quieran, pero les pido el favor de que me hagan otra pregunta”, le dijo Hernández a BluRadio.

Estas dos investigaciones se suman a las más de 30 que enfrenta el exmandatario local ante varias de las instituciones del Estado. Quizá la más recordada tiene que ver con una bofetada que le propinó a un concejal en su despacho y que lo obligó a pagar una millonaria suma de 37.4 millones de dólares.

La defensa del alcalde siempre sostuvo la tesis de la provocación, y las acusaciones de Hernández al concejal Claro de ser respaldado por “las mafias que se robaron Bucaramanga”. Sin embargo, este hecho que quedó registrado en video, fue objeto de una investigación por parte de la Procuraduría en la que se decretaron contra el exalcalde varias suspensiones provisionales de su cargo hasta derivar en la multimillonaria multa.

