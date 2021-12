Carlos Bacca ausente en los entrenamientos con Granada CF en medio de brote de COVID-19 en la Liga Española

El delantero colombiano Carlos Bacca (c), durante su presentación como nuevo jugador del Granada CF, este miércoles en el Estadio Nuevo Los Cármenes. EFE/ Miguel Ángel Molina

La Liga de España es uno de los torneos europeos que se ha visto duramente golpeada por la variante Omicrón del COVID-19. Varios futbolistas han dado positivo y los colombianos no han sido ajenos a esta situación. Uno de los posibles contagiados sería el delantero del Granada CF, Carlos Bacca, quien no asistió a la más reciente práctica del club.

El equipo que oficia de local en el estadio Nuevo Los Cármenes informó que en le regreso de los entrenamientos y tras practicar pruebas PCR a todos los miembros del plantel, se habían detectado cuatro casos positivos en el plantel profesional. Además, un jugador de la filial y otros cuatro miembros del staff.

Los jugadores que estuvieron ausentes en el primer entrenamiento, tras la para por las festividades de Navidad, fueron Aarón Escandell, Carlos Neva, Sergio Escudero y el colombiano Carlos Bacca. El otro nacional ausente fue Santiago Arias, pero su no presencia se debe a la lesión sufrida ante el Atlético de Madrid.

“Todos ellos se encuentran aislados y en buen estado de salud a la espera de poder reincorporarse junto a sus compañeros. El Club ha puesto en conocimientos de LaLiga y las autoridades sanitarias estos casos y ha seguido escrupulosamente los protocolos sanitarios para garantizar todas las medidas de seguridad del equipo y cuerpo técnico”, informó Granada CF a través de un comunicado de prensa.

Carlos Bacca en la temporada ha actuado en 12 encuentros, aunque tan solo en cuatro fue inicialista. Su único gol con el Granada lo anotó en la goleada 7-0 ante Laguna CF en la Copa del Rey.

El Consejo Interterritorial de Salud de España acordó este miércoles reducir al 75 por ciento el aforo en competiciones profesionales deportivas en exteriores y al 50 por ciento en recintos interiores, ante la alta cifra de contagios provocada por la variante ómicron del coronavirus, de la que no se libraron una jornada más los principales clubes de las diferentes disciplinas deportivas.

La decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas rebaja a esos porcentajes los espectadores máximos autorizados en los partidos de LaLiga de fútbol, que se reanuda este fin de semana tras el descanso de Navidad, y de la de baloncesto, que ya ha aplazado varios encuentros previstos para esta semana. Incluye también medidas para evitar aglomeraciones de público tanto en los accesos como en las salidas de estos eventos.

Carlos Bacca y su eventual regreso al Junior FC

El delantero recientemente habló con el diario El Heraldo de Barranquilla, allí confirmó que con Arturo Reyes como entrenador entabló conversaciones para volver al club que le dio la oportunidad de debutar en primera división y del cual es hincha. Sin embargo, la salida del entrenador deja un panorama incierto.

“Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto”, expresó.

