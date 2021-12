Independiente Medellín estaría preparando el regreso de dos de sus ídolos para el 2022

MEDELLIN. Agosto 14 de 2021. Independiente Medellin enfrentó a America de Cali en juego válido por la quinta fecha de la liga BetPlay II 2021, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. (Cortesía Dimayor)

Independiente Medellín logró festejar en el 2021 el título de la Copa Colombia del 2020, cuya fase final se llevó a cabo al año siguiente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en la liga local no tuvo una destacada participación quedando por fuera de las finales de ambos campeonatos.

Es por ello que bajo la batuta de Julio Avelino Comesaña y el respaldo de los dirigentes buscan caras nuevas que le permita soñar con la séptima estrella. Por ahora, el único jugador nuevo confirmado es José Hernández Chávez, extremo colombo-venezolano que llega proveniente de Envigado FC.

Los jugadores en los que trabaja la junta directiva tienen pasado por Independiente Medellín y aportar en la zona ofensiva. Felipe Pardo podría regresar luego de ocho años en el fútbol exterior donde pasó por Sporting Braga de Portugal, Olympiakos de Grecia, Nantes de Francia y Pachuca y Toluca en el fútbol mexicano.

El contrato será firmado el próximo lunes 2 de enero, según informó el periodista y director del VBar de Caracol Radio, Diego Rueda. En su anterior paso por el ‘poderoso de la montaña’ disputó 149 partidos, anotando 19 goles y levantó el titulo del torneo clausura del 2009.

El otro jugador que regresaría es Juan Fernando Caicedo quien ya ha tenido dos ciclos por el elenco antioqueño. Recientemente el delantero compitió con Deportes Tolima donde jugó 55 partidos, fue campeón en la apertura del 2021, anotando el gol del título y marcó 15 anotaciones.

“Estoy cansado de armar tremendos equipos con nombres y hacer papelones”: Comesaña, sobre los fichajes del Medellín

Mientras equipos como Junior de Barranquilla y Deportes Tolima han anunciado fichajes de renombre como el delantero Miguel Ángel Borja y el guardameta ecuatoriano Alexander Domínguez respectivamente, otros como Independiente de Medellín no han anunciado refuerzos para 2022. Por lo que parece no tendrá fichajes despampanantes.

En conversación el diario AS, el director técnico del Poderoso de la Montaña, Julio Avelino Comesaña se refirió a la manera en que buscará meterse entre los mejores del fútbol colombiano la temporada que se avecina, dado que en el último semestre de este 2021, cuando le recibió el equipo al Bolillo Gómez, no logró clasificar a cuadrangulares.

El timonel colombo uruguayo aseguró que están “midiendo bien” a quién pueden fichar para que le aporte al club, dado que los “los jugadores buenos valen plata” y en el equipo antioqueño eso es lo que no hay, no por lo menos para un fichaje estelar. Con futbolistas calidosos, pero quizá de bajo perfil Comesaña quiere dar el golpe.

“Yo estoy cansado de armar tremendos equipos con nombres y hacer papelones. No pienso irme aunque el club no haga contrataciones rimbombantes (...). No me quiero ver en Barranquilla de vuelta sin trabajo, quiero logros”, explicó al medio de comunicación en mención.

