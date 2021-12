Por brote de covid, Rauw Alejandro también canceló su presentación en la Feria de Cali

El cantante y productor puertorriqueño Rauw Alejandro, en una fotografía de archivo. EFE/Cati Cladera

Desde el pasado 25 de diciembre se viene llevando a cabo en la capital del Valle del Cauca la edición número 63 de la tradicional Feria de Cali, un evento en el que caleños y demás habitanes del país, así como extranjeros, disfrutan de la cultura fiestera de Cali.

Este año las expectativas por esta celebración están bastantes altas, puesto que el año pasado, a raíz de la pandemia por el coronavirus, la fiesta se tuvo que celebrar desde casa y de manera virtual, cuando los caleños acostrumbran a tomarse las calles con su alegría. Es por eso que para este año, se preparó una agenda en la que se mencionaban grandes artistas nacionales e internacionales, y en la que se destacaba una fiesta de varios días.

Pero el covid-19 sigue haciendo de las suyas en Colombia y el mundo, además con la llegada de uan nueva variante llama ómicron. La enfermedad no se alejó de la Feria de Cali, de hecho, obligó a que varios de los grandes artistas cancelaran sus presentaciones días o incluso horas antes, por estar contagiados.

Todo empezó el sábado cuando El Gran Combo de Puerto Rico y Rey Ruiz cancelaron sus presentaciones por contagios con covid-19, al día siguiente fue el salsero Julio Estrada el que anuncio que él y otros cuatro miembros de la orquesta Fruko y sus Tesos dieron positivo para coronavirus. El lunes 27, Silvestre Dangond también anunció que estaba infectado y con mucha tos, razón por la que tampoco podría estar esa noche en el Súpermegaconcierto de la Feria de Cali.

Ahora, este miércoles 29 de diciembre, el cantante urbano Rauw Alejandro, oriundo de Puerto Rico, también se baja de la Feria de Cali, anunciando que en su equipo de trabajo hay varios contagiados con covid-19, lo que le impide presentarse.

La información la confirmó el manager de artistas David Valencia, quien también trabaja con Darell, El Alfa y De la Ghetto. A través de un video publicado en redes sociales publicó un video en el que se ve al artista explicar por qué no estará en la Feria de Cali y, a su vez, asegura que habría una nueva fecha para su show.

“Que tal mi gente de Cali, Colombia, Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá de que no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de covid en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no puedo dar el show que realmente ustedes se merecen”, es lo que dice Rauw Alejandro en el video.

La nueva fecha, lamentablemente, no será en la Feria de Cali, la cual va hasta este jueves 30 de diciembre, sino que se movió para el próximo año. “Hemos movido la fecha para el 25 de febrero del próximo año, espérenme, me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias por el apoyo, les deseo lo mejor del mundo”, agregó el artista dando esperanza a sus seguidores caleños para verlo en esa fecha.

Cabe recordar que, recientemente, Rauw Alejandro se presentó en un evento masivo en su natal Puerto Rico, donde de hecho estuvo junto a su novia, la cantante española Rosalía; y donde se cree que se habrían contagiado algunos de sus trabajadores. El evento fue criticado por las autoridades de salud de ese país, puesto que se evidenció falta de distanciamiento y aglomeración de personas.

La cantante Rosalía y el cantante y productor puertorriqueño Rauw Alejandro (d), en una fotografía de archivo. EFE/Cati Cladera

El evento se llevó a cabo en el residencial público Virgilio Dávila en Bayamón, un municipio aledaño a la capital San Juan, allí también estuvieron artistas reconocidos como Rafa Pabón, Lyanno y Randy.

Sin embargo, los videos del evento no solo dejan en evidencia lo que se disfrutó el ‘perreo’ de la pareja y las presentaciones de los demás músicos, sino que también la falta de medidas de bioeguridad ante una pandemia que no ha acabado. Al medio radial puertorriqueño NotiUno, Carmen Zorrilla, de la Coalición Científica de ese país condenó el evento.

“Es penoso. Se ha hecho un llamado a cancelar actividades masivas y ver que celebran una actividad con el grupo que es foco de infección no deja de ser desalentador”, señaló la mujer en la emisora.

De la misma forma, Alejandro Salgado, titular de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, emitió un comunicado oficial en el que resaltó que “tenemos la responsabilidad de continuar con los esfuerzos necesarios para prevenir y detener la propagación de COVID-19 con el fin de salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos nuestros residentes de vivienda pública”.

Pero las críticas por la falta de medidas contra el covid-19 no es el único problema que enfrenta este concierto, según Univisión, las autoridades han señalado que este veneto fue ilegal, pues no se contaba con los permisos para realizarlo. El medio internacional señaló que las autoridades de ese país ya se encuentran realizando entrevistas y citaciones a los diferentes involucrados para encontrar a los responsables de organizar un concierto en residencial Virgilio Dávila sin contar con los permisos necesarios de las autoridades pertinentes.

Por su parte, en el video de Rauw Alejandro sobre la Feria de Cali, el artista invitó a sus seguidores a seguir cuidándose del covid-19 y mantener las medidas sanitarias.

