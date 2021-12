“No tiene la facultad legal”: reacciones a la decisión de Claudia López de expedir el POT por decreto

Este miércoles 29 de diciembre, la alcaldesa Claudia López, expidió por decreto el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022-2035. La hoja de ruta que tendrá la capital del país para evolucionar en los próximos 15 años.

El problema es precisamente que ella decidió expedir el texto por decreto y no por un acuerdo que se diera con la ciudadanía a través del Concejo de Bogotá que en las últimas semanas no logró ponerse de acuerdo para darle una salida al proyecto.

Habiéndose cumplido cada uno de los trámites previstos en las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, y en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1232 de 2020 para la expedición de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, su aprobación correspondía en primera instancia al Concejo de Bogotá, no obstante, vencido el plazo de 90 días que la ley le concedió, el Concejo no tomó decisión alguna, facultando así a la alcaldesa Claudia López para adoptarlo por Decreto.

Situación que llevó a que la mandataria local recibiera fuertes críticas ya que una vez en campaña ella sostuvo que nunca sacaría un POT por decreto porque era una falta de respeto con la ciudadanía.

“Le pido al señor alcalde Peñalosa una cosa muy escueta y es: respete a la ciudadanía de Bogotá. Creo que sería francamente una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto. Por respeto a Bogotá, descarte la posibilidad. Tiene la posibilidad legal, pero no tiene la legitimidad política ni social para hacerlo”, decía López en campaña, en 2019.

Pero una vez fue rechazado el de Peñalosa y ella ganó la alcaldía, presentó un nuevo POT que cursó por el Concejo pero no logró ser revisado y aprobado porque se presentaron decenas de impedimentos.

El primero en sumarse a las críticas contra López fue el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, quien compitió con ella para llegar a la Alcaldía y hoy es candidato al Senado por el Centro Democrático.

“Claudia López no tiene la facultad legal en este momento para expedir el POT por decreto”, aseguró Uribe. En un video, explicó que si el Concejo tenía los 90 días para discutir el POT y si se cumplía ese tiempo la alcaldesa lo podía expedir por decreto, en esos días el cabildo no debatió en sí el texto sino que se puso a debatir los impedimentos que no cuentan en el tiempo.

“Si Claudia López expiden el POT será de manera ilegal y arbitraria y por eso como le pasó a Gustavo Petro en su momento que lo expidió y fue suspendido por hacer lo mismo, pues le pedimos que cumpla la ley que le dio a los bogotanos la posibilidad de discutir el POT”, señaló Uribe Turbay.

Otras críticas vinieron por parte de miembros del Concejo de oposición a Claudia López. “Alcaldesa personalmente nunca creí que fuera a contradecir sus propios principios democráticos. En 2019 solicitó a Peñalosa no decretar el POT por falta de legitimidad política y ciudadana. Ud lo va hacer con este POT para Transmilenio y las constructoras”, sostuvo la concejala de la Colombia Humana, Ana Teresa Bernal.

El candidato el Senado, Hollman Morris, quien también compitió por la alcaldía con Claudia López, aseguró: “Qué horror el POT de Claudia López. Propone 5 líneas de Metro pero no existe ningún sustento técnico para las nuevas líneas ni para los cables aéreos y no aparecen los estudios del Metro elevado. No existen planes fuentes de financiación. Este POT fortalece más Transmilenio”.

Según lo explicó la misma Alcaldesa con este nuevo POT, Bogotá se da las herramientas para adaptarse al cambio climático y pagar, en lo que le corresponde, la deuda ambiental que ha acumulado después de tantos años de crecimiento predatorio y de endurecimiento.

