Luego del accidente sufrido en carreteras de Córdoba, Omar Geles y su agrupación vuelven a los escenarios

Nuevos detalles se han conocido sobre el accidente que sufrió el cantautor vallenato Omar Geles y su conjunto el pasado el 25 de diciembre en carreteras del departamento de Córdoba.

Recientemente, habló Erick Gerónimo, conocido como ‘El profe’ sobre su estado de salud y el de ‘La gente de Omar Geles’ en un video dado a conocer por el portal regional El Heraldo.

A lo largo de la grabación, se evidencia que el mánager del grupo continúa recuperándose de las graves heridas en su cara, sobre todo en sus ojos. Vale mencionar que él fue uno de los que más sufrieron lesiones en el choque junto con otros siete músicos que salieron expulsadas por las ventanillas del vehículo a gran velocidad.

En primer lugar, ‘El profe’ agradeció a sus familiares, amigos y colegas por estar pendiente de su salud y afirmó que fue dado de alta; sin embargo, continuará bajo permanente observación médica y será sometido a diferentes exámenes en la ciudad de Valledupar.

“Me siento bien, -tengo- dolores por todas partes, los raspones en codos, rodillas, pecho, espalda, pero esto sana con el tiempo… Precisamente esta es una enseñanza que nos deja todo esto”, expresó Erick Gerónimo.

Acto seguido, reveló que la agrupación encabezada por el fundador de ‘Los diablitos’ reanudó sus compromisos laborales desde la noche del pasado 27 de diciembre, confirmando la vuelta a los escenarios no solo de Geles sino de la mayoría de su grupo y dijo que solo hay cuatro músicos que no han podido retomar labores debido a que no cuentan con la alta médica.

El manager concluyó aclarando que, pese a la salida del centro médico donde estaba remitido, tampoco pudo estar presente en el concierto donde fueron protagonistas los artistas vallenatos.

Cabe mencionar que el más grave de todos los ocupantes del bus que se accidentó en la vía que comunica al municipio de Sagahún con Chinú -Córdoba- es el conguero Dairo Ramos, quien debió ser trasladado a Barranquilla para mejorar el proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica realizada en una de sus piernas.

No es la primera vez que Omar Geles sufre un accidente vial

“Esta es la cuarta vez que yo sepa que Dios me salva la vida. Gracias mi Dios desde hoy seré una mejor persona” dijo el exintegrante y fundador de ‘Los diablitos’ a través de un video posteado en su cuenta de Instagram. Además, en la grabación hecha por él mismo, se confirma que está bien de salud a diferencia de sus acompañantes quienes continuaban postrados en camillas; incluso, pidió a sus seguidores orar por “chicle y nano que los van a operar en estos momentos” siendo ellos los que presentan mayores afectaciones en sus cuerpos.

“A todos los que me han escrito por este medio y por WhatsApp que no he podido contestar quiero decirles que los quiero mucho a todos, es difícil contestar tantos mensajes y llamadas pero los llevo en mi corazón”, concluyó el cantante.

Finalmente, se espera que el artista se pronuncie a través de redes sociales -como lo ha hecho en estos últimos días- sobre el estado de salud de sus colegas y el balance que dejó el concierto corporativo que realizó en barranquilla la noche de este martes y que hace parte de la apretada agenda que tiene el grupo en este fin de año.

