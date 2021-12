Las fotos sobre los rumores de una supuesta separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Foto: Instagram @CarolinaCruzOsorio

Durante la segunda mitad de este 2021, mucho se había hablado sobre la relación de Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, y los rumores sobre una posible separación crecieron cuando ambos publicaron fotos por separado luego de que naciera su hijo Salvador.

En aquella ocasión, la misma presentadora salió a desmentir aquellas especulaciones junto con su colega y amiga, Yaneth Waldman, quien dijo que se encontraban distanciados debido a que el cucuteño se encontraba finalizando las grabaciones de la telenovela ‘Café con aroma de mujer’; empero, a pesar de mitigar aquellas versiones, no fueron pocos los seguidores de la pareja que siguieron rumorando una separación entre ambos.

“No estoy separada porque no me he casado (...) Lincoln está grabando, se le juntaron las dos (producciones) entonces si no está en un lado, está en el otro (...) viene, cambia maleta y vuelve y se va”, comentó en una transmisión en vivo con la expresentadora del programa ‘Muy buenos días’ de RCN.

Ahora, en plena época navideña, muchos famosos han compartido en sus redes sociales fotos junto a sus familias y se espera que hagan lo mismo el próximo 31 de diciembre para recibir el año nuevo unidos; sin embargo, generó extrañeza que la familia Palomeque Cruz no estuviera reunida y presumieran de ello, pues mientras la vallecaucana publicó en su perfil de Instagram una pequeña galería de fotos frente al espejo y mostrando lo grandes que están sus retoños -y sin Palomeque-, el actor posteó un retrato de Salvador posando delante de un árbol de navidad.

“Desde hace 5 años, con Matías en la panza he tenido el mejor regalo de navidad para siempre. Gracias DIOS por mis hijos; hoy solo te pido que nos sigas llenando de vida y salud para acompañarnos y disfrutarnos”, escribió la también influenciadora en la publicación de Instagram, mientras que Lincoln consignó como pie de foto donde aparece el pequeño, “Feliz navidad para todos... una bolita más del árbol”; dejando ver que ninguno se mencionó al otro.

Sumado a eso, la mamá de la presentadora intervino entre ella y su vínculo con Lincoln por cuenta de un comentario hecho por un usuario de Instagram en una foto compartida por la prima de Carolina, Gabriela Cruz.

“Yo no entiendo por qué Carolina Cruz (dice) que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces ¿por qué ella lo niega?” fue la respuesta de la cuenta que, al parecer, pertenece a una mujer. Ante esto, la señora Luz María Osorio envío una réplica que se suma a la baraja de versiones afirmando que la relación entre los dos famosos no ha llegado a su fin.

“No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos? (...) Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y (hasta ahora) me vengo a enterar que no viven juntos”, replicó la mamá de Cruz en la foto familiar donde aparecen Carolina y Lincoln juntos, este último cargando a Salvador en sus brazos y mirándolo fijamente.

Finalmente, vale recordar que a mediados de noviembre, se puso sobre la mesa el tema de si había un romance entre Cruz y el cantante, Juan Felipe Samper debido a un encuentro entre ambos que tuvo múltiples interpretaciones, pues hasta se llegó a decir que se les vio besándose. No obstante, el artista se refirió al respecto en conversación con la revista Vea y dio cuenta de que su relación está enfocada netamente en una amistad.

SEGUIR LEYENDO